Ujawnili, co może czekać Roberta Lewandowskiego. Zmiana, o której może być głośno. Spekulacje nie ustają

Zamieszanie wokół przyszłości Xaviego było jednym z najgorętszych tematów wokół FC Barcelona w minionym sezonie. Szkoleniowiec najpierw sam ogłosił, że odchodzi, następnie namówiono go, aby został, a po słabej końcówce sezonu władz klubu postanowiły, że jednak zwolnią Hiszpana. Jego następca został znaleziony dość szybko i został nim Hansi Flick. Wlało to optymizm w kibiców Barcelony, bo Niemiec udowodnił, że potrafi odnosić sukcesy. Przyjście Flicka ma być również bardzo dobrym prognostykiem dla Roberta Lewandowskiego. Gdy Niemiec był trenerem Bayernu, Polak strzelał jak na zawołanie.

To może czekać Lewandowskiego w Barcelonie

Hiszpańskie media również zwracają uwagę na to, że dla Lewandowskiego może być to dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem. Pportal FC Barcelona Noticias analizuje, jak Flick może zmienić grę Barcelony pod "Lewego". "Jest bardzo prawdopodobne, że Niemiec postara się wydobyć z Polaka to, co najlepsze, dobierając mu odpowiednich partnerów w ataku. W przypadku Flicka możliwe jest, że drużyna zagra schematem 4-2-3-1, w którym Lewandowski byłby głównym napastnikiem z dwoma szybkimi skrzydłowymi" - sugerują hiszpańscy dziennikarze i przypominają jednocześnie, że Polak w 71 spotkaniach pod wodzą Flicka zdobył aż 83 bramki.

Ponownie podkreśla się, że Lewandowski może zostać jednym z kapitanów FC Barcelona. "Flick może też mianować Lewandowskiego na kapitana drużyny po odejściu Sergiego Roberto. Niemal pewne jest, że Lewandowski wejdzie do nowej trójki kapitanów, ponieważ jest ceniony przez nowego trenera, a także ma dobry wpływ na młodszych kolegów" - uważają Hiszpanie.