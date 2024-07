Trener zażądał, aby lekarze zajrzeli Lewandowskiemu do ust. Chcą wykluczyć najgorsze, specjalistyczne badania

Sezon 2023/24 w wykonaniu Barcelony był słaby. Klub z aspiracjami na zdobywanie kolejnych trofeów pozostał z pustą gablotą za ostatnie miesiące i to nie mogło obyć się bez konsekwencji. Choć wokół Xaviego było mnóstwo zawirowań i nie było do końca wiadome, czy zostaje, czy odchodzi, ostatecznie pożegnano się z legendą Blaugrany. Dywagacje dotyczące nazwiska następcy Xaviego trwały zaledwie kilka tygodni. Szybko okazało się, że nowym szkoleniowcem FC Barcelona zostanie Hansi Flick, którego m.in. Robert Lewandowski zna doskonale.

Obowiązkowe badania stomatologiczne dla piłkarzy Barcelony

Niemiecki szkoleniowiec z Bawarczykami zdobył i mistrzostwo Niemiec i Puchar Niemiec, a przede wszystkim Ligę Mistrzów. Gdy Flick dowodził Bayernem, Lewandowski notował świetne wyniki indywidualnie. Polak może być więc ważnym elementem układanki w nowym rozdaniu w Barcelonie. A Flick nie zamierza, aby o czymś zadecydował przypadek. Świadczą o tym doniesienia z Hiszpanii, mówiące o żądaniach szkoleniowca.

Portal BarcaInfo, cytuje informacje Javi Miguela, hiszpańskiego dziennikarza. Z jego ustaleń wynika, że Flick chce, aby piłkarze Barcelony, w tym zapewne Lewandowski, przeszli... badania dentystyczne. - Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać to dziwne to prawda jest taka, że ​​w kilku badaniach powiązano bezpośrednią przyczynę urazów z infekcjami jamy ustnej. Sytuacja ta staje się szczególnie niebezpieczna w przypadku wad zgryzu, ponieważ nie można prawidłowo żuć, co wpływa na układ trawienny, a tym samym na składniki odżywcze docierające do mięśni - czytamy we wpisie na platformie X.

