i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

Wszystko pokazali!

To Robert Lewandowski robi w trakcie urlopu! Anna wszystko pokazała, zrobili to razem z uśmiechem na ustach

Na jaw wyszło, co robi Robert Lewandowski po odpadnięciu z EURO 2024. Napastnik Barcelony, który odpoczywa właśnie po zmaganiach w klubie i reprezentacji spędza czas z żoną. Okazuje się, że małżeństwo korzysta co prawda z urlopu piłkarza, ale robi to aktywnie. Trenerka pokazała wszystko na zdjęciach.