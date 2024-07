Robert Lewandowski poszedł z córką na basen i zaczął nią podrzucać. Cyrkowe figury w wodzie, Klara ma wielki talent!

Tomasz Hajto po latach wygadał się wreszcie, co myśli o Jerzym Engelu. To porównanie padło naprawdę

Robert Lewandowski z rodziną na wakacjach

Robert Lewandowski sportowo nie ma ostatnio dobrego czasu. Barcelonie nie udało się obronić tytułu mistrza Hiszpanii, a Lewandowskiemu – króla strzelców. Do tego doszedł słaby występ reprezentacji na Euro 2024 i odpadnięcie jako pierwsza drużyna. Po Euro z kolei na nowo wybuchła afera dyplomowa. Dlatego też nie ma wątpliwości, że czas spędzany z najbliższymi daje Lewandowskiemu potrzebne odcięcie się od problemów dnia codziennego. Podczas zabawy w basenie piłkarz wyrzucił do góry córkę Klarę, która pokazała, że ma talent do pływania artystycznego. Czy za kilkanaście lat zobaczymy Klarę Lewandowską na igrzyskach olimpijskich?

Lewandowski mocno przeżywał porażkę reprezentacji na Euro 2024. Tym bardziej, że przez pół turnieju nie był w stanie pomóc drużynie z powodu kontuzji.

- Wiadomo, że jak mamy więcej zawodników zdrowych, to jest większa opcja i oczywiście mogę żałować, że na ten pierwszy mecz nie byłem gotowy, w drugim wszedłem z ławki i też było ciężko i dopiero podczas meczu z Francją wiedziałem, że jest wszystko okej i dobrze się czułem. To są takie momenty, gdzie nie mamy wpływu i nawet jak ktoś jest kontuzjowany, to i tak musimy być mocni, dawać sobie z tym radę. To już nie ma teraz znaczenia, to już przeszłość. Na konferencji powiedziałem, że osobiście dla mnie to były bardzo ciężkie momenty, bo wiedziałem jak dla mnie było ważne, żeby być, wspierać tę drużynę na boisku, a nie tylko poza. I to też mnie bardzo bolało, więc dzisiaj się cieszę, że grałem całe spotkanie, że dałem radę, że wszystko jest ok i też mogłem pomóc drużynie w tym, że byłem na boisku i zdobyliśmy ten jeden punkt – powiedział po meczu z Francją Lewandowski.

