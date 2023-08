i Autor: Instagram/agata.sieramska Agata Sieramska

Znów zrobiło się gorąco

Szczęki zbieraliśmy z podłogi, gdy wyciekło zdjęcie Agaty Sieramskiej. Ten strój prawie nic nie zasłaniał, ciało jak wyrzeźbione przez Michała Anioła

Tomasz Piechna 11:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dbanie o swoje ciało stało się jednym z najpopularniejszych trendów w XXI wieku. Doskonale w tym aspekcie odnajduje się ukochana Arkadiusza Milika, Agata Sieramska. Trenerka dla wielu kobiet jest wzorem do naśladowania. Potwierdzają to liczne komentarze w mediach społecznościowych. A trzeba przyznać, że Sieramska może pochwalić się idealnym ciałem, co widać również na ostatnim zdjęciu.