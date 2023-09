Padliśmy widząc, jak naprawdę wygląda ciało 29-letniego Arkadiusza Milika! Tego już nie ukryje

W reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się barwnymi karierami i graniem dla najlepszych drużyn piłkarskich na świecie. Do tego grona bez dwóch zdań zalicza się Arkadiusz Milik, który obecnie reprezentuje barwy turyńskiego Juventusu. Aby jednak znaleźć się w tym miejscu, w jakim Arkadiusz Milik jest obecnie, 29-letni napastnik musiał ciężko pracować przede wszystkim fizycznie i doskonalić swoją formę oraz sylwetkę. I jak widać, efekt jest piorunujący.

Arkadiusz Milik doskonale zdaje sobie bowiem sprawę, że tylko ciężką pracą i regularnymi treningami jest on w stanie zachować swoje miejsce w drużynie "Starej Damy", gdzie wymagania co do zawodników są naprawdę wysokie. Polski napastnik haruje więc w pocie czoła, aby jego sylwetka wciąż była bardzo dobra, pomimo upływających lat, co potwierdza jego ostatnie zdjęcie.

Napastnik reprezentacji Polski oraz Juventusu udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcia ze swoją partnerką Agatą Sieramską, na których para razem ćwiczy. Jedno z nich prezentuje tors Arkadiusza Milika bez koszulki, a co za tym idzie jego wysportowane ciało, na którym próżno szukać zbędnego tłuszczu. W oczy rzucają się jednak wyrzeźbione mięśnie.