Dwie polskie drużyny zameldują się w Final Four? Czas na decydujące rozstrzygnięcia!

Kursy TOTALbet: EHF Liga Mistrzów

Jako pierwsi na parkiet wyjdą płocczanie, którzy w środę o godz. 18:45 na wyjeździe zmierzą się z niemieckim Magdeburgiem. Choć przed tygodniem wicemistrzowie Polski jedynie zremisowali przed własną publicznością, wcale nie mogą narzekać na ten rezultat. Przez niemal całe spotkanie to goście z Niemiec byli bowiem stroną dominującą, utrzymującą stosunkowo bezpieczną przewagę. Dość powiedzieć, że jeszcze na kilka minut przed końcem Wisła przegrywała 18:22. Końcówkę podopieczni Xaviego Sabate rozegrali jednak iście koncertowo, rzucając cztery bramki z rzędu i doprowadzając do remisu 22:22. Co więcej, mieli nawet szansę przechylić ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją korzyść, niestety nie udała im się ta sztuka. Choć podział punktów w meczu z tak mocnym rywalem na pewno cieszy, trzeba przyznać, że przed rewanżem to Niemcy są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Pamiętajmy jednak, że podobne nastroje panowały po pierwszym, domowym meczu 1/8 finału z Nantes, także zremisowanym. Nafciarze w rewanżu pokazali wówczas ogromny charakter i po serii rzutów karnych awansowali do dalszych gier. Zdaniem TOTALbet „powtórka z rozrywki” w najbliższą środę jest jednak niezbyt prawdopodobna. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo polskiej ekipy płaci bowiem 3.40 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Magdeburga wyniesie z kolei 1.49 zł.

i Autor: TOTALbet SC Magdeburg - Wisła Płock

Dzień później o przepustkę do Final Four w Kolonii powalczą szczypiorniści Barlinek Industrii Kielce, którzy przed własną publicznością zmierzą się z Telekomem Veszprem. Ubiegłotygodniowy, wyjazdowy remis (29:29) wydaje się być dobrym wynikiem w kontekście rewanżu, choć biorąc pod uwagę przebieg meczu, kielczanie nie mogą być do końca zadowoleni. Podopiecznym Talanta Dujszebajewa w końcówce tego spotkania udało się bowiem wypracować dwubramkową przewagę, której nie byli jednak w stanie utrzymać do końcowej syreny. Niesieni fanatycznym dopingiem swoich kibiców w Hali Legionów, będą jednak faworytem starcia rewanżowego. Węgierski zespół będzie jednak niezwykle zmobilizowany, tym bardziej mając w pamięci ubiegłoroczny Final Four. Obie ekipy spotkały się wówczas w półfinale, a mistrzowie Polski po pasjonującym spotkaniu zwyciężyli 37:35. Kielczanie zajęli ostatecznie drugie miejsce, przegrywając w finale z Barceloną, ale w tym roku za wszelką cenę chcą ponownie sięgnąć po główne trofeum. Aby tak się stało, muszą jednak najpierw wyeliminować Veszprem. Czy jest to realny scenariusz? Zdaniem TOTALbet – jak najbardziej. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną gospodarzy w meczu rewanżowym ustalił na poziomie 1.51, w przypadku gości z Węgier jest to natomiast aż 3.37.

i Autor: TOTALbet Industria Kielce - Telekom Veszprem

Wybrane kursy TOTALbet

SC MAGDEBURG – ORLEN WISŁA PŁOCK

Wynik meczu:

Magdeburg – 1.48 remis – 9.25 Wisła – 3.47

Podwójna szansa:

1/X – 1.25 1/2 – 1.07 X/2 – 2.25

Total – suma goli w meczu:

poniżej 54.5 – 2.45 powyżej 54.5 – 1.49

poniżej 56.5 – 1.88 powyżej 56.5 – 1.82

poniżej 57.5 – 1.69 powyżej 57.5 – 2.05

poniżej 58.5 – 1.53 powyżej 58.5 – 2.34

BARLINEK INDUSTRIA KIELCE – TELEKOM VESZPREM

Wynik meczu:

Kielce – 1.51 remis – 9.25 Veszprem – 3.37

Podwójna szansa:

1/X – 1.27 1/2 – 1.07 X/2 – 2.17

Total – suma goli w meczu:

poniżej 60.5 – 2.51 powyżej 60.5 – 1.47

poniżej 62.5 – 1.95 powyżej 62.5 – 1.76

poniżej 64.5 – 1.59 powyżej 64.5 – 2.22

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.