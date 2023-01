Maciej Gębala oschle do dziennikarza po porażce z Hiszpanią na MŚ piłkarzy ręcznych! Wymowny komentarz

Piotr Jędraszczyk rozczarowany po meczu z Hiszpanią. Powiedział o smutku, przegrana go zabolała

Po pierwszych meczach reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce ręcznej podopieczni Patryka Rombla doskonale wiedzieli, że jadąc do Krakowa muszą dać z siebie wszystko. Niestety, pomimo bardzo dobrej postawy Biało-czerwonych, którzy do przerwy przegrywali tylko jedną bramką 15:16, ostatecznie przegrali z Hiszpanią 23:27 i teraz pozostały im już tylko mecze o honor z Czarnogórą oraz Iranem. Po meczu reprezentanci Polski nie kryli rozgoryczenia. Jednym z nich był Maciej Gębala.

Wymowny komentarz Macieja Gębali po porażce z Hiszpanią. Oschłe słowa w odpowiedzi do dziennikarza

Na pytanie dziennikarza o to, czy teraz Polacy w kolejnym meczu z Czarnogórą będą mogli zagrać bez presji Gębala odparł wymownie, że dzisiaj również Biało-czerwoni jej w zasadzie nie odczuwali. - Jaką mieliśmy dzisiaj presję tak szczerze mówiąc? Przegraliśmy z dużo lepszym zespołem u siebie w domu... W sensie, ja presji nie czułem. Myślę, że będzie się oczywiście łatwiej grało ze względu na to, że to jest po prostu niżej notowany zespół, nie chce używać słowa słabszy. - powiedział po meczu reprezentant Polski.