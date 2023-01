Polska - Hiszpania RELACJA NA ŻYWO. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej Polska - Hiszpania WYNIK LIVE ONLINE mecz Polska - Hiszpania dzisiaj 18.01 na żywo w INTERNECIE

Polska - Hiszpania -:-

Polska:

Hiszpania:

Witamy w relacji na żywo z meczu II rundy mistrzostw świata Polska - Hiszpania! Dla polskich piłkarzy ręcznych będzie to starcie o wszystko, początek już o 20:30.

Polska awansowała do drugiej rundy MŚ dopiero po zwycięstwie 27:24 w ostatnim meczu grupowym z Arabią Saudyjską. Ta wygrana nie przyszła łatwo, a na parkiecie było widać duży ciężar psychiczny po porażkach z Francją (24:26) i Słowenią (23:32). Te wyniki znacznie skomplikowały sytuację podopiecznych Patryka Rombla w walce o ćwierćfinał. Biało-Czerwoni wyszli z grupy z zerowym dorobkiem punktowym i nawet komplet zwycięstw w drugiej fazie może nie dać im awansu. A o ten będzie niezwykle trudno, ponieważ już w pierwszym meczu II rundy Polska zmierzy się z niepokonaną Hiszpanią. Aktualni wicemistrzowie Europy i brązowi medaliści MŚ oraz igrzysk olimpijskich pewnie pokonali w fazie grupowej Czarnogórę (30:25), Chile (34:26) i Iran (35:22). Z czterema punktami w tabeli są w diametralnie innej sytuacji niż Polacy i zwycięstwo ze współgospodarzami tegorocznego mundialu niemal zapewniłoby im awans do ćwierćfinału. To pokazuje, jak ważny będzie środowy mecz. Początek spotkania Polska - Hiszpania już o 20:30!