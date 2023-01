Patryk Rombel bez ogródek po porażce z Hiszpanią. Szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" zwrócił uwagę na istotny aspekt

Mistrzostwa świata organizowane w Polsce i Szwecji nie są szczęśliwe dla podopiecznych Patryka Rombla. "Biało-Czerwoni" awansowali do kolejnej fazy z trzeciego miejsca, jednak zapewnili to sobie dopiero w ostatnim meczu z najgorszą drużyną - Arabią Saudyjską. W poprzednich dwóch potyczkach z Francją oraz Słowenią nie byli w stanie zwyciężyć, wbrew pozorom w starciu z mistrzami olimpijskimi gra na boisku wyglądała lepiej. Dla polskich szczypiornistów bardzo ważne było zwycięstwo z Hiszpanią, ponieważ wygrana podtrzymywała nadzieje na awans do ćwierćfinału. Tak się jednak nie stało, "Biało-Czerwoni" walczyli do końca, ale brakowało lepszej skuteczności w kluczowych momentach. Warto zwrócić uwagę na świetną postawę Mateusza Korneckiego, który kilkukrotnie popisał się fantastycznymi interwencjami.

Polscy szczypiorniści stracili nadzieję. Patryk Rombel zaznaczył ważny aspekt w rozmowie pomeczowej

Zaraz po spotkaniu, na temat występu reprezentacji Polski wypowiedział się Patryk Rombel. - Brakowało nam skuteczności, kreowaliśmy sytuację, ale później mieliśmy problemy z przebiciem się przez tą obronę. Zabrakło nam spokoju i wyrachowania w końcówce. Warto też zwrócić uwagę na sytuację, w których bramkarz Hiszpanii fenomenalnie bronił - podsumował szkoleniowiec "Biało-Czerwonych".