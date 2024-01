Polscy piłkarze ręczni na EURO 2024 bez swego lidera, „Szeryf” bez gwiazdy. To muszą zrobić Polacy, by zachować szanse na igrzyska

Polki czeka gigantyczne wyzwanie, ale rywalki podały im rękę. To może być wielki krok w stronę igrzysk w Paryżu

Dziś zaczynają się mistrzostwa Europy. Po zmianie pokoleniowej, dokonanej w polskiej reprezentacji w połowie minionej dekady, w kontynentalnym czempionacie Biało-Czerwoni zajmowali miejsca w połowie drugiej dziesiątki. Poprawa tej lokaty, awans do czołowej dziesiątki,

Przed wylotem do Niemiec, Polacy rozegrali pięć gier kontrolnych. Między świętami a Nowym Rokiem dwukrotnie pokonali w Legionowie rywali z Argentyny. W styczniowym turnieju w Granollers przegrali natomiast z Hiszpanią, ale pokonali innego uczestnika EURO, Serbię, oraz rozgromili Słowację.

Te spotkania przyniosły odpowiedź na pytanie o naszego najlepszego w tej chwili zawodnika. Listopadowy uraz Arkadiusza Moryty w meczu z Węgrami okazał się na tyle poważny, że mimo udziału zawodnika z Kielc w zgrupowaniu poprzedzającym mistrzostwa, nie ma szans na jego udział w zmaganiach na niemieckich parkietach. - Niestety nie ma znaczącej poprawy z jego barkiem - ogłosił selekcjoner Marcin Lijewski.

W mistrzostwach po raz trzeci w historii udział wezmą 24 zespoły. Reprezentacja Polski, losowana z koszyka nr 3, trafiła do grupy D razem z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi. Biało-czerwoni zmierzą się z rywalami kolejno w czwartek (godz. 20.30), w sobotę (godz. 18) oraz w poniedziałek (godz. 18). Wszystkie spotkania fazy grupowej Polacy rozegrają w Mercedes-Benz Arenie w Berlinie.

Do drugiego etapu mistrzostw, składającego się z dwóch sześciozespołowych grup, po dwie najlepsze drużyny każdej grupy przystąpią z zachowaniem punktów wywalczonych w pierwszej fazie. W przypadku wywalczenia promocji Polacy swoje spotkania będą rozgrywać w Barclaycard Arenie w Hamburgu począwszy od środy 17 stycznia. Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup I (utworzonej z A, B i C) i II (D, E, F).

Wielki finał zaplanowano 28 stycznia. Wszystkie spotkania o medale (a także o 5. miejsce) odbędą się w Kolonii, od lat doskonale znanej kibicom szczypiorniaka z racji organizacji turniejów finałowych Ligi Mistrzów. Tytułu bronić będą Szwedzi, którzy dwa lata temu na słowacko-węgierskich parkietach pokonali w finale Hiszpanów.

To muszą zrobić Polacy, by zachować szanse na igrzyska

Stawką turnieju na niemieckich parkietach – poza medalami ME – będzie też przedłużenie nadziei na awans na igrzyska. Spośród drużyn europejskich pewni gry w stolicy Francji są już gospodarze, a także mistrzowie świata, Duńczycy. Przepustkę otrzyma także triumfator mistrzostw Europy. Dla przedstawicieli Starego Kontynentu zagwarantowane są jeszcze dwa miejsca w marcowych turniejach kwalifikacyjnych (na pewno zagrają w nich reprezentacje Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Norwegii i Węgier). Zadanie przed Biało-Czerwonymi jest więc arcytrudne: musieliby znaleźć w czołowej trójce turnieju niemieckiego, by móc marzyć o występie w Paryżu!

