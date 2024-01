i Autor: Cyfrasport Arkadiusz Moryto

Ominą go mistrzostwa

Wielki dramat reprezentanta Polski. Przeżył straszliwy ból, wszystkie plany legły w gruzach

Mistrzostwa Europy to zawsze wielkie wydarzenie dla kibiców oraz samych sportowców. Zawodnicy robią wszystko, by być maksymalnie przygotowanymi do wyzwań i sprostać oczekiwaniom rodaków. Niestety, życie czasem brutalnie weryfikuje te plany. Przekonał się o tym Arkadiusz Moryto. Jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie nie zagra z biało-czerwonymi na Euro w Niemczech z powodu bolesnej kontuzji.