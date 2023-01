Polska - Iran RELACJA NA ŻYWO. Mistrzostwa świata Polska - Iran WYNIK LIVE ONLINE piłka ręczna mecz Polska - Iran na żywo w INTERNECIE

Polska - Iran -:-

Polska:

Iran:

Na żywo Polska - Iran Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Iran na MŚ w piłce ręcznej! Początek spotkania o 18:00.

Już po pierwszym meczu drugiej fazy grupowej było wiadomo, że Polska nie awansuje do ćwierćfinału MŚ. Biało-Czerwoni dzielnie walczyli z Hiszpanią, ale ulegli faworytowi czterema bramkami. Stało się jasne, że ostatnie dwa spotkania będą tylko o honor. W pierwszym z nich Polska pewnie wygrała z Czarnogórą 27:20, choć nie brakowało trudnych momentów. Prawdziwy popis dał w tym meczu Mateusz Kornecki, który bronił na kosmicznym poziomie. Po tym zwycięstwie polscy szczypiorniści mają we własnych rękach szansę na zajęcie 4. miejsca z grupie. Wystarczy wygrać z teoretycznie najsłabszym Iranem, co udało się już w tym roku podczas towarzyskiego turnieju przed MŚ. Wówczas Polska wygrała 32:27 i kibice mają nadzieję, że tym razem będzie podobnie i będzie to udane pożegnanie z tegorocznym mundialem.