Polska - Słowenia TV GDZIE OGLĄDAĆ? Polska - Słowenia NA KTÓRYM KANALE TRANSMISJA? Polska - Słowenia 14.01 STREAM ONLINE LIVE. Polska - Słowenia DZISIAJ NA ŻYWO w TELEWIZJI

Reprezentacja Polski co prawda przegrała w pierwszym spotkaniu mistrzostw świata z Francją, ale było to wkalkulowane w bilans zysków i strat pierwszej fazy turnieju. Mimo wszystko nastroje po przegranej nie były aż tak złe, jak można zakładać, bo biało-czerwoni napsuli nieco krwi mistrzom olimpijskim i w pewnym momencie wydawało się, że będą w stanie wyrwać im choćby jednak punkt. Skończyło się na dwubramkowej porażce. Ale pierwszy bardzo poważny sprawdzian podopieczni Patryka Rombla będą mieli w sobotni wieczór. Wówczas zmierzą się ze Słowenią, która w pierwszym spotkaniu pokonała Arabię Saudyjską, i będzie to nie tylko starcie o dwa punkty w pierwszej fazie. Bo jeśli uda się pokonać Słoweńców, dwa "oczka" Polacy zabiorą do drugiej rundy. To z kolei sprawi, że marzenia o ćwierćfinale pozostaną realne.

W ostatnim meczu ze Słowenią Michał Daszek zdobył TAKĄ bramkę 🔥🔥🔥 Pamiętacie? 😍Dziś potrzebujemy Waszego głośnego dopingu w katowickim Spodku! 🇵🇱@handball2023 pic.twitter.com/H73tFcHtKB— Handball Polska (@handballpolska) January 14, 2023

Kto jest faworytem tej rywalizacji? Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają Polakom, ale boje ze Słowenią niemal zawsze były niebywale wyrównane. Ewentualna porażka nie sprawi, że biało-czerwoni zakończą przygodę z mistrzostwami, bo zostaje im jeszcze spotkanie z outsiderem grupy B, Arabią Saudyjską, ale bez dwóch punktów walka o ćwierćfinał może być niemal niemożliwa.

Mecz Polska - Słowenia odbędzie się w sobotę 14 stycznia. Transmisja ze spotkania Polska - Słowenia dostępna będzie na TVP Sport, a w Internecie na Viaplay.pl oraz na sport.tvp.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20:30. Relacja z meczu Polska - Słowenia NA ŻYWO w INTERNECIE na portalu sport.se.pl! Zapraszamy.