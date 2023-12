To kiepska wiadomość dla polskich kibiców: gwiazdy reprezentacji na lekarskiej kozetce. A mistrzowska impreza tuż tuż

Selekcjoner nie zamierzał się z tym kryć, powiedział to jasno. Zwrócił się wprost do kibiców

Selekcjoner zaprosił na nie 27 zawodników. Dwóch z nich: obrotowy Bartłomiej Bis i rozgrywający Arkadiusz Ossowski z HSC 2000 Coburg zjawią się dopiero w środę wieczorem, we wtorek ich zespół rozgrywał bowiem wyjazdowe spotkanie 2. Bundesligi z Grosswallstadt (29:34). Pozostali kadrowicze zjawili się o czasie, ale pierwszy raport zdrowotny nie jest specjalnie budujący. Rzecz dotyczy dwóch ważnych postaci drużyny.

- Na problemy zdrowotne narzekają Arek Moryto i Kamil Syprzak – przyznał trener Lijewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Poważnie wygląda zwłaszcza sytuacja skrzydłowego Industrii Kielce. Na początku listopada doznał on urazu barku w towarzyskim meczu reprezentacji z Węgrami i dopiero kilka dni temu wrócił na parkiet, w ligowym spotkaniu swego zespołu z Wisłą Płock (28:29). Zagrał jednak na środkach przeciwbólowych i z konieczności, wobec urazu jednego z kolegów z drużyny.

- Arek na pewno nie zagra z Argentyną. To jego zdrowie i on sam zdecyduje, czy pojedzie z nami do Hiszpanii – dodaje selekcjoner Biało-Czerwonych przypominając w ten sposób, że po dwumeczu z Latynosami (rewanż w piątek o 20.30, także w Legionowie) jego podopiecznych w dniach 4-6 stycznia w hiszpańskim Granollers czeka towarzyski turniej z udziałem gospodarzy oraz ekip Słowacji i Serbii.

Do Hiszpanii pojedzie grupa 18 zawodników. Będzie w niej najpewniej wspominany wcześniej Kamil Syprzak, choć na razie gwiazdor PSG narzeka na ból w stopie. - Nie jest jednak wykluczone, że pojawi się na parkiecie również w starciach z Argentyną – zdradza trener Lijewski.

Zarówno potyczki w Legionowie, jak i impreza na Półwyspie Iberyjskim to etapy przygotowań do mistrzostw Europy. Rozpoczną się one na niemieckich parkietach 10 stycznia i potrwają do 28 stycznia. Rywalami reprezentacji Polski w grupie D będą Norwegowie, Słoweńcy oraz Farerzy, czyl reprezentacja Wysp Owczych.

Początek kontrolnego meczu Polska – Argentyna w środę o godz. 20.15. Transmisja w TVP Sport.

Coraz bliżej ⏳ 🇵🇱 - 🇦🇷📅 27 grudnia (środa), godz. 20:15📌 Arena Legionowo📺 Transmisja: TVP Sport pic.twitter.com/Gh8vhZUGI4— Handball Polska (@handballpolska) December 26, 2023

Sonda Czy interesujesz się piłką ręczną? TAK NIE