Życie rodziny Lewandowskich niezmiennie interesuje masę internautów, którzy śledzą profile zarówno Anny, jak i Roberta w mediach społecznościowych komentując ich kolejne posty oraz zdjęcia, a także czekając na kolejne treści odnoszące się do ich życia prywatnego, jak i zawodowego. Anna Lewandowska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne są jej zasięgi i co rusz wykorzystuje je również do tego, aby dotrzeć z danym problemem lub ważnym tematem do swoich fanów. Nie inaczej było tym razem, kiedy postanowiła zwrócić szczególną uwagę na schorzenie, z którym sama się zmaga, a które przy okazji może dotykać także wiele innych osób, nawet nieświadomych problemu.

Anna Lewandowska podzieliła się swoją historią, by zwrócić uwagę fanów. Pod zdjęciem jej brzucha natychmiast zapanowało poruszenie

Trenerka fitness i bizneswoman niedawno przyznała się, że dotknęło ją SIBO, czyli Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Jest to przerost mikroflory jelitowej charakteryzujący się nieprawidłową i nadmierną ilością bakterii, które bytują w jelicie cienkim. Po tym, jak jej relacja na Instagram Stories wywołała lawinę wiadomości, Anna Lewandowska postanowiła podjąć temat szerzej, aby dotrzeć do jeszcze większej ilości fanów, którzy mogą mieć podobne problemy ze zdrowiem.

Anna Lewandowska spojrzała na swój nagi brzuch i zapanowało olbrzymie poruszenie. Fanki nie mogły przejść obojętnie, morze komentarzy

- (...) Cały czas pytacie mnie, jakie miałam objawy, które konkretnie wskazywały na SIBO dziś wrzucam ten post. Mam nadzieję, że będzie pomocny - napisała na Instagramie Anna Lewandowska poruszając temat zdrowia i zwracając uwagę fanów, że ci powinni udać się do specjalisty, jeśli mają problemy z takimi dolegliwościami jak np. bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności, niestrawność, czy powiększony obwód brzucha. W sekcji komentarzy natychmiast zapanowało poruszenie, a kolejne internautki, które również zmagały lub zmagają się ze schorzeniem dopisywały swoją listę objawów.