Tak Mamed Khalidov nazwał Tomasza Adamka! Nie krył się z przemyśleniami. Powiedział, co naprawdę myśli o nowym zawodniku FAME MMA

Pomimo upływu lat, Mamed Khalidov wciąż cieszy się ogromną popularnością i szacunkiem fanów sportów walki, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne jego pojedynki. Nic więc dziwnego, że internet zapłonął, kiedy gwiazdor federacji KSW wyznał, że chciałby spróbować swoich sił w walce bokserskiej, a błyskawicznie po tych słowach zaczęto go zestawiać z Tomaszem Adamkiem. Kiedy "Góral" został ogłoszony jako nowy zawodnik FAME MMA, wielu fanów mogło zastanawiać się, czy to właśnie tam dojdzie do tej walki, jednak na obecną chwilę nic na to nie wskazuje. W ostatnim wywiadzie dla "WP Sportowe fakty" Khalidov poruszył ten temat, a przy okazji wypowiedział się na temat Tomasza Adamka.

Mamed Khalidov bez ogródek o Tomaszu Adamku! Powiedział, co naprawdę myśli o pięściarzu

Podczas rozmowy gwiazdor federacji KSW nie ukrywał, że bardzo zależy mu na tym, aby walka odbyła się właśnie w organizacji, dla której cały czas walczy Khalidov. Jak argumentował, taka walka miałaby większy sens podczas stricte sportowego wydarzenia tym bardziej, że "Góral" zalicza się do grona sportowców, którzy mogą pochwalić się ogromnym szacunkiem Mameda.

- Chciałem walki z nim, bo to jest postać. To nie jest byle kto, kto skaleczy swoją karierę. On osiągnął wszystko i jest mistrzem, tego mu nikt nie zabierze. To jest wielka postać, wielki sportowiec, wielki pięściarz. - wyznał Khalidov w rozmowie z "WP Sportowe fakty". Jak wynika ze słów gwiazdora KSW, negocjacje w sprawie ich ewentualnej walki wciąż trwają.

