Anna Lewandowska zabrała głos w tak ważnym dniu! Trenerka fitness zwróciła się do wszystkich, ważny przekaz

Anna Lewandowska jest nie tylko znana z tego, że jest żoną słynnego piłkarza. Trenerka fitness od dłuższego czasu doradza fanom za pomocą mediów społecznościowych w tematach odpowiedniego treningu, czy diety. Oczywiście w postach nie może zabraknąć także ujęć z trybun, w których występuje kapitan reprezentacji Polski, 34-latek może liczyć na ogromne wsparcie ze strony swojej żony. Lewandowska nie pozostaje obojętna w dniach, jak na przykład 23 lutego, który jest uznany za Światowy Dzień Walki z Depresją. Jest to bardzo poważna choroba, a mierzy się z nią coraz więcej osób, w samej Polsce jest to 4 miliony osób, według ubiegłorocznych danych z gov.pl.

Stany depresyjne mogą pojawić się u każdego, jednak coraz więcej słyszy się, że występują one u dzieci i młodzieży. Lewandowska tej sprawie postanowiła poświęcić cały post w mediach społecznościowych. - Dziś ważny dzień! Długo zastanawiałam się, co napisać na temat Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Przeczytałam kilka historii na forach internetowych poświęconych depresji. Cytaty, które przeczytaliście powyżej właśnie z niego pochodzą. Depresja to CHOROBA naszych czasów, ma wiele twarzy i często pod maską uśmiechu, który wydaje się być ok, niszczy nas od środka. Znam kilka osób, którym udało się z niej wyjść. Dlatego jeśli czujecie, że dzieje się z Wami coś niedobrego, a w Waszej głowie pojawiają się przede wszystkim negatywne myśli NIE WSTYDŹCIE SIĘ I NIE BÓJCIE SIĘ PROSIĆ O POMOC psychologów, psychiatrów czy znajomych. NIE ZAPOMINAJCIE TAKŻE O DZIECIACH I NASTOLATKACH - jeśli jesteście rodzicami obserwujcie zachowania swoich dzieci - rozmawiajcie z nimi, bo ich także dotyka ta choroba. Od wielu lat podkreślam również rolę AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ w budowaniu naszej odporności psychicznej. Regularne ćwiczenia czy nawet spacery wzmacniają nie tylko odporność fizyczną, ale także PSYCHICZNĄ. Pamiętajcie o tym - zamieściła żona kapitana reprezentacji Polski.