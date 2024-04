Biegła do Leo Messiego po spełnienie marzeń! Wymowna reakcja legendarnego Argentyńczyka, zachował zimną krew

Lionel Messi przez wiele lat błyszczał na europejskich stadionach. Argentyńczyk przez większość kariery grał w barwach Barcelony, gdzie osiągnął praktycznie wszystko co jest możliwe. 36-latek ma w swoim dorobku m.in. kilkukrotny triumf w plebiscycie "Złotej Piłki", mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Ligę Mistrzów i wiele innych pucharów, których wymiana mogłaby potrwać długi czas. W 2022 roku, podczas mistrzostw świata w Katarze Messi spełnił kolejne marzenie, czyli zwycięstwo w całym turnieju z reprezentacją Argentyny. W finale nie było łatwo, ponieważ rywalem byli Francuzi, którzy za wszelką cenę chcieli obronić tytuł mistrzowski. Wynik rozstrzygnęła seria rzutów karnych, z których podopieczni Lionela Scaloniego wyszli zwycięsko, a Messi nie krył wzruszenia.

13-latka spełniła swoje marzenie! Antonella Siegert biegła po zdjęcie z Lionelem Messim

Messi po odejściu z Barcelony trafił do PSG, gdzie spędził dwa sezony. Argentyńczyk po tym czasie zdecydował się na transfer do Interu Miami. 7 kwietnia ekipa z 36-latkiem w składzie zremisowała 2:2 z Colorado Rapids, na listę strzelców wpisał się Messi, jednak wielkim wydarzeniem było wbiegnięciem na boisko 13-letniej Antonelli Siegert. Nastolatka wszystko opisała w mediach społecznościowych. - Dokonałam niemożliwego, przyjeżdżając z bardzo daleka na mecz Interu. Wyczekałam odpowiedni moment i po prostu biegłam ze wszystkich sił, by do niego dotrzeć. Sekundy, w których go tuliłam, były najlepszym momentem mojego życia. Kiedy spytałam, czy możemy zrobić sobie zdjęcie, powiedział: 'Okej, ale uciekaj już, zanim cię złapią'. Dziękuję ci, Leo, że zachowałeś się tak dobrze i urzeczywistniłeś moje marzenie - przekazała Siegert.