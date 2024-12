Bokserzy amatorzy powalczą o medale mistrzostw Polski w Warszawie. Pół tysiąca uczestników!

– Bardzo się cieszę, że odbywają się takie imprezy, jak mistrzostwa Polski amatorów. Boks to piękny sport i mam wrażenie, że w ostatnim czasie, po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, jest o nim głośniej. Warto to wykorzystać i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zajęcia się boksem, bo to dyscyplina, która daje wiele satysfakcji, ale też wymaga sporego wysiłku – mówi Aneta Rygielska, polska olimpijka z Paryża.

Zawody skierowane są do osób w wieku 18-40 lat i mają przede wszystkim na celu popularyzację boksu. Co ważne, by wystartować w Mistrzostwach Polski Amatorów można mieć stoczonych maksymalnie pięć walk w boksie olimpijskim lub innych sportach walki. Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Bokserskiego oraz regulaminem opieki zdrowotnej. Zawodnicy będą rywalizować w trzynastu kategoriach wagowych dla mężczyzn oraz dwunastu dla kobiet. Dla najlepszych przygotowane zostały atrakcyjne medale oraz szarfy mistrzowskie, które zostaną wręczone podczas uroczystej ceremonii ze wspaniałą oprawą z udziałem gwiazd oraz zaproszonych gości specjalnych.

– Każdy może wystartować w mistrzostwach Polski amatorów, a dla młodych zawodników boksu olimpijskiego, którzy mają niewiele walk na swoim koncie, to doskonała okazja, by zyskać doświadczenie. Historia sportu zna setki przypadków zawodników, którzy odnosili wielkie sukcesy, a wcześniej trafiali do sportu właśnie z amatorskich turniejów. Oddzielną sprawą jest zachęcenie młodych ludzi do uprawiania boksu, która jest szlachetną dyscypliną sportu – mówi Fiodor Łapin, legendarny trener polskich pięściarzy m.in. Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka, Artura Szpilki, Krzysztofa Głowackiego, Rafała Jackiewicza czy Alberta Sosnowskiego.

Impreza będzie naszpikowana atrakcjami zarówno dla zawodników, jak i widzów. Oprócz rywalizacji na dwóch profesjonalnych ringach, uczestnicy będą mogli liczyć na atrakcyjną strefę treningową z dodatkowym ringiem oraz konkursy i animacje, które pozwolą każdemu spróbować swoich sił. Organizatorzy szykują profesjonalną oprawę, galową atmosferę oraz nowoczesne technologie, które sprawią, że mistrzostwa dorównają największym wydarzeniom bokserskim w kraju. Impreza odbędzie się w hali sportowej przy ul. Siennickiej 40B.

– Nie mam wątpliwości, że boks amatorski jest świetnym wstępem do rozpoczęcia przygody z boksem olimpijskim. Po igrzyskach w Paryżu boks zyskał sporo na popularności, więc warto to wykorzystać. Takie mistrzostwa Polski amatorów są doskonałą okazją, by zwiększyć popularność – twierdzi Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie olimpijskim z Paryża.

Organizatorem zawodów jest Fundacja Tradycja Olimpijska. Głównym partnerem przedsięwzięcia jest Polski Związek Bokserski, a organizacja zawodów jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.