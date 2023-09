Czas na Finałowy Turniej Wolności! 16 najlepszych drużyn zagra w Zamościu

Wystarczy robić to każdego dnia, a kilogramy polecą w dół. Niezawodny sposób Anny Lewandowskiej

Awans do turnieju Finałowego Turnieju Wolności wywalczyły: DKS Gaudium Zamość, BKS Biłgoraj 2014, BKS Biłgoraj 2013 i Błękitni Obsza z turnieju w Majdanie Starym, AP Podlasie Biała Podlaska 2013, AP Podlasie Biała Podlaska 2014, LKS Orlęta-Spomlek Radzyń Podlaski i Lobos Football Academy z turnieju w Leśnej Podlaskiej, AP Bronowice Lublin, MKS Avia Świdnik, KSGC Kłos Chełm i KS Victoria Żmudź z turnieju w Żmudzi oraz KS Lublinianka KUL Junior, UKS Jedynka Krasnystaw, Football Academy Zamość i Football Academy Chełm z turnieju w Sułowie.

– Bardzo się cieszę z kolejnej edycji Piłkarskich Turniejów Wolności, które, podobnie jak w poprzednich latach, organizowane są na wysokim poziomie i cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Dla mnie, jako honorowego patrona zarówno cyklu turniejów eliminacyjnych, jak i Finałowego Turnieju Wolności, bardzo ważne jest, że dzięki tym turniejom dajemy wielką szansę młodym mieszkańcom małych miasteczek i wsi. Mam nadzieję, że będą się dobrze bawić w Zamościu – mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, patron honorowy cyklu turniejów.

Dwa lata temu Piłkarskie Turnieje Wolności otrzymały nagrodę dla najlepszej imprezy piłkarskiej dla dzieci z małych miasteczek i wsi w województwie lubelskim. – To oczywiście nagroda, która nas zobowiązuje do tego, by trzymać jak najwyższy poziom. Jestem przekonany, że tak, jak stanęliśmy na wysokości zadania w trakcie czterech turniejów eliminacyjnych, tak samo staniemy w trakcie wielkiego finału w Zamościu, który z pewnością będzie niezapomnianym przeżyciem dla jego uczestników – mówi Jędrzej Stęszewski ze Stowarzyszenia Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, które jest organizatorem turniejów.

Podobnie, jak w trakcie turniejów eliminacyjnych, także w trakcie finałowego starcia turniejowi towarzyszyć będzie Sportowy Piknik z Historią Polski, a młodzi ludzie, w trakcie przerw w turnieju, będą mieli okazję zapoznać się z historią bohaterów walki o wolność na Lubelszczyźnie. Organizatorzy przygotowali także sporo animacji sportowych. W imprezie grają dziewczynki w wieku do lat 12 oraz chłopcy w wieku do lat 11.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a partnerem Finałowego Turnieju Wolności jest Lubelski Związek Piłki Nożnej.

Udział, zarówno w Piłkarskich Turniejach Wolności, jak i Finałowym Turnieju Wolności oraz Sportowych Piknikach z Historią Polski jest bezpłatny.