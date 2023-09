Dariusz Szpakowski będzie komentował na oczach kibiców. Jedyna taka okazja

UEFA ustępuje Rosjanom. Otworzyli im pierwszą furtkę do powrotu, to nie do pomyślenia

Już w niedzielę, 17 września w Gminie Hanna w woj. lubelskim odbędzie piknik organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie wspólnie z Fundacją KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

Emocji na pewno nie zabraknie w trakcie meczu charytatywnego piłki nożnej. Drużyny Bug Hanna i Fundacji Cyberium zmierzą się w sportowej rywalizacji. Spotkanie komentować będzie redaktor Dariusz Szpakowski – znany wśród kibiców komentator sportowy, który specjalnie na to spotkanie przyjeżdża do gminy Hanna, aby zagrzewać do walki obie drużyny, a przed kibicami odkryć tajniki sportowego komentarza na żywo.

- Widzę duży entuzjazm wśród reprezentantów Fundacji Cyberium przed naszym towarzyskim meczem, mówi Wojciech Pantkowski, członek Rady Fundacji Cyberium. – Cyfryzacją i usługami zaufania zajmujemy się każdego dnia. Także na co dzień działalność Fundacji koncentruje się na działaniach edukacyjnych w tych obszarach, ale połączenie sportu i edukacji jest dla nas nowym wyzwaniem. Trzymam kciuki za celne strzały obu drużyn. Program pikniku zapowiada się bardzo ciekawe, dlatego serdecznie zapraszam do spędzenia aktywnej niedzieli i przyłączenia się do nas, dodaje Wojciech Pantkowski.

Program wspólnego pikniku Fundacji Cyberium i Gminy Hanna odbywa się pod hasłem „Cyfrowo-dyniowo. Aktywnie i zdrowo”. Dzieci będą mogły zagrać w gry edukacyjne „Poducha cyberbezpieczeństwa”, natomiast dla dorosłych przygotowano warsztaty „Zasady bezpieczeństwa w sieci i usługi zaufania”. Przewidziano też wiele atrakcji – pokazy ratownictwa medycznego, quizy i strefę gier dla dzieci. Koło Gospodyń Wiejskich przygotuje zupę dyniową, a to wszystko zwieńczy otwarcie sezonu piłkarskiego 2023/2024 i mecz charytatywny.

