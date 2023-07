David Beckham wprost o transferze Leo Messiego! Były piłkarz apeluje do kibiców, szczere wyznanie

Powrót do treningów

Leo Messi jest jedną z najbardziej zasłużonych gwiazd futbolu. Argentyńczyk przez wiele lat z wielkimi sukcesami reprezentował barwy Barcelony. 10 sierpnia 2021 roku doszło do przenosin 36-latka z "Blaugrany" do PSG, tam ponownie spotkał się z Neymarem. Kilka miesięcy temu Messi spełnił swoje największe marzenie, ponieważ w grudniu podczas mistrzostw świata w Katarze sięgnął po upragnione trofeum. Podopieczni Lionela Scaloniego w finale okazali się lepsi do Francji dopiero po serii rzutów karnych. Kilka miesięcy później Argentyńczyk postanowił opuścić paryski klub i miał wielkie zainteresowanie, a w grę wchodził nawet powrót na Camp Nou, ostatecznie wybrał zupełnie inny kierunek, czyli MLS.

David Beckham zaapelował do kibiców! Chodzi o transfer Messiego

Beckham był na prezentacji Messiego, następnie pojawił się na pierwszym treningu Argentyńczyka oraz Sergio Busquetsa. Anglik powiedział wprost o tych dwóch transferach dla "indiatimes.com". - Niezależnie od wyjątkowego talentu Leo, on i Sergio będą potrzebować czasu na przystosowanie się. Możemy zacząć wygrywać każdy mecz, ale kluczem jest cierpliwość - rozpoczął były piłkarz. Beckham wypowiedział się na temat debiutu byłej gwiazdy Barcelony. - Leo zagra w tym meczu, ale decyzja należy do trenera. On sam musi określić, czy jest gotowy, biorąc pod uwagę, że spędził kilka tygodni na wakacjach z rodziną. Wygląda, jakby był w doskonałej formie, ale adaptacja wymaga czasu - zaznaczył współwłaściciel Interu Miami.