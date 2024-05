Dramat polskiego medalisty olimpijskiego z Tokio! To koniec nadziei, marzenia legły w gruzach

W 2021 r. Tadeusz Michalik został jednym z bohaterów całej Polski. Nasz zapaśnik wywalczył w Tokio brązowy medal olimpijski w stylu klasycznym do 97 kg. W ten sposób spełnił marzenia, ale te nie skończyły się na jednym medalu. W Paryżu 33-latek chciał powtórzyć swój sukces, ale wiadomo już, że do tego nie dojdzie. Michalik nie przebrnął turnieju kwalifikacyjnego w Stambule, gdzie przegrał już w 1/8 finału z Chorwatem Filipem Smetko. Po tej porażce mógł jeszcze liczyć na szansę przez repasaże, które pomogły mu wywalczyć brąz w Tokio, ale jego pogromca nie awansował do finału, przegrywając kolejną walkę. Tym samym Polak oficjalnie stracił szansę na wyjazd na igrzyska w Paryżu.

Tadeusz Michalik nie pojedzie na igrzyska w Paryżu

Sam Michalik przyznał się zresztą do porażki w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. "Marzenia sportowe nie zawsze się spełniają. Z porażką się trzeba zmierzyć. Turniej kwalifikacyjny nie poszedł po mojej myśli. IO Paryż 2024 odbędą się bez mojego udziału. Dziękuje za doping i miłe słowa. Ukłony dla sponsorów za pomoc w przygotowaniach" - napisał na platformie X w piątek (10 maja) rano. Przypomnijmy, że igrzyska w Paryżu rozpoczną się już 26 lipca, niestety bez udziału jednego z naszych medalistów z Tokio.