Fenomenalne wieści dla fanów Marcin Najmana. "Cesarz" powiedział o tym wprost

Marcin Najman w ostatnim czasie musiał wracać do pełni sił po walce z Jackiem Murańskim. Starcie "Cesarza" ze "Starym Muranem" zapowiadała się na bardzo emocjonujące widowisko. Obaj ruszyli na siebie z pełną ofensywą, z początkiem lepiej wyglądał "El Testosteron", którego ciosy lepiej docierały do rywala. Była to cisza przed burzą, ponieważ po uspokojeniu tempa to Murański przejął inicjatywę, uniknął lewego sierpa Najmana i sam skontrował rywala takim ciosem, który wylądował prosto na jego twarzy. Najman po walce musiał przejść zabieg oczodołu.

W mediach społecznościowych "Cesarz" pokazuje, że już wraca do treningów i możliwe jest, że niebawem znowu fani Najmana zobaczą go w oktagonie.

Fani Marcina Najmana będą zachwyceni. "Cesarz" wypowiedział się na temat swojej książki

Najman za pomocą mediów społecznościowych wypowiedział się na temat książki "Ojciec Chrzestny Polskich Freak Fightów". "Cesarz" w krótkim oświadczeniu przekazał bardzo dobre informacje dla swoich fanów. - Witam was moi drodzy. Przez ostatnie dwa miesiące nieczynny był sklep internetowy na stronie marcinnajman.pl. Gdzie wcześniej mogliście kupić książkę "Ojciec Chrzestny Polskich Freak Fightów". Oficjalnie sklep wznawia swoją działalność i ponownie możecie nabyć książkę. Przerwa związana była z tym, że czekaliśmy na dodruk troszkę się to przedłużyło, ale już jest i czeka na was. Pozdrawiam" - przekazał Najman.