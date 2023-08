i Autor: AP PHOTO Luis Rubiales

Jest decyzja!

FIFA wytoczyła ciężkie działa. Prezes hiszpańskiej federacji zawieszony za pocałowanie zawodniczki!

Jacek Ogiński | PAP 22:45

Finał mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet przyniósł triumf reprezentacji Hiszpanii. Prezes tamtejszej federacji Luis Rubiales podczas gratulowania zawodniczkom posunął się zdecydowanie za daleko i pocałował w usta piłkarkę Jenni Hermoso, która później przyznała, że nie odbyło się to za jej zgodą. Rubiales, mimo szerokiej krytyki, nie zamierzał podawać się do dymisji, ale FIFA wytoczyła przeciwko niemu postępowanie i do jego zakończenia postanowiła zawiesić go w obowiązkach.