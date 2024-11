Gala 10-lecia Lekkoatletyki dla Każdego. Nowakowski: z optymizmem patrzymy na kolejne lata

Trafił do szpitala

Trenerzy, sponsorzy, przedstawiciele samorządów i okręgowych związków lekkiej atletyki oraz przede wszystkim zawodnicy, którzy stawiali pierwsze sportowe kroki na zajęciach Lekkoatletyki dla Każdego!, a dziś są podporami reprezentacji Polski. Wielka lekkoatletyczna rodzina spotkała się w weekend w Ożarowie Mazowieckim. Okazją było 10-lecie programu upowszechniania lekkoatletki wśród najmłodszych, czyli Lekkoatletyki dla Każdego!

– Zaczynaliśmy od około setki szkoleniowców. Po dekadzie, dzięki nieocenionemu wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, mamy ich blisko siedem razy więcej, a w aktywnościach sportowych Lekkoatletyki dla Każdego! wzięło udział milion dzieciaków. To imponujące liczby, a plany na kolejne lata mamy równie ambitne – przyznaje wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który od 10 lat piastuje stanowisko głównego koordynatora programu. Program „Lekkoatletyka dla Każdego” wspiera Grupa ORLEN.

Weekendowe spotkanie w Ożarowie Mazowieckim było dla rodziny programu nie tylko okazją do podsumowań, ale też szansą na wymianę doświadczeń i spojrzenie w przyszłość.

– Ten projekt musi się rozwijać. Trzeba ciągle szukać nowych bodźców szkoleniowych, nowych pomysłów na zabawę w sport. Dziś dużo trudniej jest zachęcić młodych ludzi, do uprawiania lekkiej atletyki. Nam się to ciągle udaje. Plany na przyszłość są, chętni do pracy są. Można patrzeć optymistycznie na kolejne lata – mówił w kuluarach Marian Nowakowski, jeden z koordynatorów Lekkoatletyki dla Każdego!.

W trakcie dwudniowej kursokonferencji uczestnicy wzięli udział w licznych prezentacjach i prelekcjach, które pozwalały im pogłębić wiedzę oraz podzielić się własnymi doświadczeniami. Podsumowaniem wydarzenia metodyczno-szkoleniowego była uroczysta gala 10-lecia programu. Dała ona przestrzeń do podziękowań ludziom, bez których projekt nie rozwijałby się tak dynamicznie. Wręczono zatem specjalne statuetki trenerom 10-lecia, wyróżniono olimpijczyków, którzy pierwsze sportowe kroki stawiali właśnie na zajęciach Lekkoatletyki dla Każdego. W tym gronie byli między innymi Klaudia Kazimierska, czy Igor Bogaczyński – uczestnicy olimpijskich zmagań w Paryżu. Specjalne podziękowania skierowano także do firm i instytucji, które angażują się we wsparcie lekkoatletyki – Grupy ORLEN, 4F, czy firmie Nestlé Polska SA.

– W Polsce już ponad milion dzieci wie nie tylko o lekkiej atletyce, ale także o zdrowym odżywianiu. Oni wiedzą jak wprowadzać nawyki zdrowego odżywiania. Bardzo dziękuję za te 10 lat programu i optymistycznie patrzę w dalszą przyszłość – mówił, odbierając wyróżnienie Aleksander Wasilewski, prezes Nestlé Polska SA. Firma ta jest partnerem Lekkoatletyki dla Każdego od 2014 roku.