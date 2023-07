Głowa pęka od tego, co wymyślił Jacek Wójcik z Królowych Życia. Cały internet turla się ze śmiechu

Jacek Wójcik to niezwykle pozytywna postać. Gwiazda programu stacji TTV "Królowe Życia" znalazł sposób na życie w rozbawianiu fanów na Instagramie. Niemal codziennie publikuje tam przeróżne treści, które bawią zgromadzoną społeczność na jego profilu. Jacek Wójcik i jego perypetie obrosły legendą. Tym razem ponownie postawił na sport. Do tej pory wiadomo było, że w młodości zajmował się podnoszeniem ciężarów, a i teraz siłownia nie jest mu obca. Zdarzają się też materiały z biegania. Wójcik zaskoczył jednak wszystkich, pokazując latem filmik... z nart. Nie były to jednak zwyczajne deski, a widok upadającego co chwilę telewizyjnego gwiazdora sprawił, że cały internet kładł się ze śmiechu.

Nowy film Jacka Wójcika rozbawił internet

Jacek Wójcik tym razem pokazał się w płytkim strumyku. Ubrany w sportowy trykot na stopy założył... narty. To jednak nie cała konstrukcja. Narty zostały bowiem rozbudowane o duże butelki z wodą. W dłoniach gwiazdor "Królowych Życia" dzierżył narciarskie kijki. Jak mogło się to skończyć? Oczywiście, że kąpielą w chłodnej wodzie. - Nie trzeba zimy, żeby jeździć na nartach - śmiał się Jacek Wójcik, który chwilę później stracił równowagę i ze śmiechem wpadł do strumyka.

Lawina komentarzy pod filmem Jacka z Królowych Życia TTV

Próbował jednak dalej. Nic z tego. Jacek Wójcik co chwilę lądował w wodzie, ale na koniec obiecał, że jeszcze potrenuje i pokaże się z lepszej strony w tej oryginalnej dyscyplinie sportu. Fani byli wniebowzięci i w komentarzach prześcigali się, ledwo dławiąc śmiech. "Jacuś, kocham Cię!" - wyznała jedna z bardzo rozbawionych internautek. "Mega pozytywny z Ciebie człowiek. Uśmiecham się" - dodała inna z obserwujących konto bohatera telewizyjnego show. "Jaką ty masz chłopie wyobraźnię" - napisała kolejna fanka, która dodała do tego szereg płaczących ze śmiechu emotikonek.