Grand Prix Danii TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel w Vojens GP Danii STREAM ONLINE LIVE 16.09.2023 Na którym programie GP Danii w Vojens w TV dzisiaj

Grand Prix Danii już dzisiaj w Vojens. Szykują się wielkie emocje, a my liczymy na kolejny świetny występ polskiego mistrza świata. Bardzo możliwe, że Bartosz Zmarzlikbędzie dziś świętował, a razem z nim kibice żużla w Polsce. Polski żużlowiec podczas Grand Prix Danii w Vojens może zagwarantować sobie czwarty w karierze tytuł mistrza świata na żużlu. Co musi się stać?

Podczas ostatniej Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff Zmarzlik miał nieco problemów, ale i tak wyszarpał miejsce na podium. W klasyfikacji generalnej nawet poprawił swoją pozycję. Dziś, na dwa turnieje przed końcem sezonu, ma na koncie aż 138 punktów. O 24 oczka wyprzedza drugiego w klasyfikacji generalnej Fredrika Lingrena (114). Jeśli po dzisiejszych zawodach w Danii Zmarzlik będzie miał co najmniej 20 punktów przewagi nad Szwedem, już w Skandynawii będzie świętował czwarty tytuł. Może zatem nawet stracić cztery punkty do Lindgrena, a i tak będzie mistrzem (przy równej liczbie punktów decyduje liczba zwycięstw, a ich więcej ma Zmarzlik). Wówczas ostatnie zawody sezonu Grand Prix, na Motoarenie w Toruniu, będą już tylko i wyłącznie fetą czterokrotnego mistrza świata.

Grand Prix Danii wróciło do Vojens w 2019 roku i przyznać trzeba, że Zmarzlik jeździ tam świetnie. Otóż w mieście na Półwyspie Jutlandzkim Zmarzlik odniósł dwa zwycięstwa i raz był drugi. To oznacza, że i teraz będzie zdecydowanym faworytem. Mistrzostwo świata jest niemal w kieszeni, więc polski żużlowiec mierzy się z rekordami. Ma na koncie już 22 zwycięstwa w pojedynczych zawodach Grand Prix, co oznacza, że w klasyfikacji wszech czasów jest na drugim miejscu – za Jasonem Crumpem. Do końca tego sezonu może najpierw dogonić, a potem wyprzedzić słynnego Australijczyka. A potem będzie już tylko śrubował rekord i sprawiał, by legenda Zmarzlika błyszczała coraz mocniej.

Grand Prix Danii w Vojens zaplanowano na sobotę 16 września 2023. Początek GP Danii w Vojens o godzinie 19. Transmisja online z GP Danii w Vojens na Eurosport Extra w Playerze

Najwięcej zwycięstw w Grand Prix

Jason Crump (Australia) – 23

Bartosz Zmarzlik – 22

Tomasz Gollob – 22

Greg Hancock (USA) - 21

Tony Rickardsson (Szwecja) – 20

Klasyfikacja generalna Grand Prix

B. Zmarzlik – 138

F. Lindgren – 114

M. Vaculik - 105