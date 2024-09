To już jest wojna! Minister Nitras kontra prezes Piesiewicz, skarbówka wkroczyła do PKOl

Smutne informacje dotarły do Polski. Słynny arbiter zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, miał tylko 33 lata

Spis treści

Bartosz Zmarzlik już dzisiaj powalczy o kolejne zwycięstwo w Granx Prix Łotwy w Rydze. Przed rokiem Polak pojechał tam wyśmienicie. Wygrał, wyprzedzając Fredrika Lindgrena i Martina Vaculika. Nie były to dla niego łatwe zawody, bo drżał o awans do półfinału, ale z biegu na bieg coraz lepiej komponował ustawienie motocykla. W finale Zmarzlik na drugim okrążeniu dopadł Fredrika Lindgrena i nie odpuścił do końca.

Granx Prix Łotwy Gdzie oglądać żużel dzisiaj Transmisja TV 7.09.2024

Było to dla Bartosza Zmarzlika z pewnością pamiętne zwycięstwo, bo zrównał się wtedy liczbą triumfów ze swoim idolem Tomaszek Gollobem - obaj mieli wtedy po 22 zwycięstwa. Zresztą Polacy spisują się na Łotwie świetnie. Wcześniej wygrywali tam Krzysztof Kasprzak (2014), Maciej Janowski (2015) i Piotr Pawlicki (2017). Rok temu triumfował Bartosz Zmarzlik. Polski mistrz świata prowadzi w klasyfikacji generalnej MŚ ze 121 pkt, a za nim są Fredrik Lindgren ze Szwecji (106 pkt) i Robert Lambert z Wielkiej Brytanii (106 pkt).

Grand Prix Łotwy STREAM ONLINE LIVE Gdzie oglądać GP Łotwy Transmisja NA ŻYWO

Grand Prix Łotwy w Rydze zostanie rozegrane w sobotę 7 września 2014. Początek GP Łotwy w Rydze o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisja na żywo online na Eurosporcie Extra na platformie MAX i w Playerze.