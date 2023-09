Grand Prix Wielkiej Brytanii TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel w Cardiff GP Wielkiej Brytanii w Cardiff STREAM ONLINE LIVE 2.09.2023 Na jakim prgramie GP w Cardiff w TV dzisiaj

Finał „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich” już za chwilę. Skrzyszowska: To ważne, by każde dziecko spróbowało sportu

Grand Prix Wielkiej Brytanii już dzisiaj w Cardiff. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do zwycięstw Bartosza Zmarzlika w Grand Prix jak do goli Roberta Lewandowskiego. Najlepszy polski żużlowiec w tym sezonie pewnie mknie po czwarte w karierze mistrzostwo świata. Właściwie to tylko kataklizm mógłby mu je zabrać. Polak jest oczywiście faworytem sobotniego GP Wielkiej Brytanii w Cardiff, gdzie może dognić legendę.

Bartosz Zmarzlik ma zaledwie 28 lat, a już 22-krotnie stawał na podium turniejów Grand Prix. W klasyfikacji wszech czasów zrównał się ze swoim idolem, Tomaszem Gollobem. Wciąż nie jest jednak liderem, bo tę pozycję piastuje od lat Jason Crump. Australijczyk ma 23 zwycięstwa, a to oznacza, że stolicy Walii Zmarzlik może zostać współliderem. Polak już jest legendą żużla, ale wciąż ma do kogo równać. Choćby do Crumpa, który nie dość, że jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem świata, to przez aż 10 lat z rzędy nie schodził z podium Grand Prix! To wynik, na który polski mistrz musi jeszcze trochę popracować. Zresztą Crump jest zdania, że Zmarzlik cały czas musi mieć się na baczności.

- Bartosz Zmarzlik w chwili obecnej może wygrywać jak chce i kiedy chce, ale to wcale nie znaczy, że już niebawem nie pojawią się na jego drodze groźni rywale – mówił na początku sezonu Australijczyk Jason Crump. Swoją drogą niesamowite jest tempo osiągania sukcesów przez Zmarzlika. Gollob do 22 zwycięstw potrzebował 164 prób. Zmarzlik? 84! Z kolei lider, Crump, wystąpił w sumie w 145 imprezach z cyklu Grand Prix. Do zakończenia sezonu jeszcze trzy rundy GP – w tę sobotę w Cardiff, a potem w Vojens i na zakończenie sezonu w Toruniu. W takiej formie Zmarzlik może jeszcze w tym roku nie tylko dogonić Crumpa, ale go wyprzedzić.

Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff zaplanowano na sobota 2 września. Początek GP Wielkiej Brytanii w Cardiff o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisja online na Eurosport Extra w Playerze

Najwięcej zwycięstw w Grand Prix

Jason Crump (Australia) – 23

Bartosz Zmarzlik – 22

Tomasz Gollob – 22

Greg Hancock (USA) - 21

Tony Rickardsson (Szwecja) – 20

Klasyfikacja generalna Grand Prix

B. Zmarzlik – 122

F. Lindgren – 100

M. Vaculik - 85