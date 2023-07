Grzegorz Krychowiak nie ma zamiaru tracić czasu! Już rozpoczął walkę o wyjściową jedenastkę, te zdjęcia robią wrażenie

Grzegorz Krychowiak w ostatnim czasie nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Fernando Santos nie powołał piłkarza do kadry. Dzięki temu 33-latek mógł dłużej odpoczywać na wakacjach, jednak w ostatnim czasie wyjaśniła się przyszłość piłkarza. W zeszłym sezonie bronił barw Al Shabab, do którego został wypożyczony z Krasnodaru, a od 1 lipca został wolnym zawodnikiem co wykorzystał inny klub z Arabii Saudyjskiej, gdzie szkoleniowcem został Czesław Michniewicz. Krychowiak w rozmowie z portalem "meczyki.pl" wypowiedział się na temat rozmowy przed transferem z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski. - Abha kontaktowała się ze mną jeszcze przed przyjściem Michniewicza. Ale fakt, że jego zatrudnienie skonkretyzowało ten temat i przyspieszyło negocjacje. To normalne, że trener chce mieć swoich ludzi w zespole. Dobrze nam się pracowało w reprezentacji. Porozmawialiśmy na temat mojej roli i się zdecydowałem. Liga arabska wydaje mi się ciekawym projektem. Przychodzi mnóstwo gwiazd. Wiem, jak to wyglądało w poprzednim sezonie. W tym jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądało od środka – jakie będzie zainteresowanie. Jestem pewien, że spojrzy w naszym kierunku cały świat.

Krychowiak został przyłapany na siłowni! Tak przygotowuje się do gry w nowym klubie

Uros Matić w mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem Grzegorza Krychowiaka z siłowni. Piłkarz wymownie podpisał ujęcie "Ninja is ready". Polak w zeszłym sezonie rozegrał 30 meczów, w których strzelił trzy bramki, a także zanotował dwie asysty.

Pierwsza kolejka w lidze arabskiej zaplanowana jest na 11 sierpnia, także za ponad trzy tygodnie rozpocznie się walka w nowym sezonie.