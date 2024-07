Gwiazdy z Polski i nie tylko będą zachwycać kibiców! Rusza kolejna edycja siatkarskiego ORLEN Beach Volley Tour PKO

Na piachu nad zalewem Topornia rywalizować będzie w sumie blisko 200 siatkarzy i siatkarek, bo do imprezy zgłosiło się 56 par męskich i 41 kobiecych.

Na listach nie brakuje znanych nazwisk. Turniejowa „jedynka” to aktualni mistrzowie Polski, Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak, a rozstawieni z numerem drugim są ubiegłoroczni triumfatorzy wydarzenia, czyli przysuszanin Michał Korycki i Miłosz Kruk. Nie brakuje też kadrowiczów z Orlen Teamu.

– Tegoroczna obsada zapowiada się bardzo ciekawie, bo mamy oczywiście polską czołówkę, z parami Maciej Rudol i Filip Lejawa oraz Jakub Zdybek i Mateusz Florczyk na czele, a także kilka niezwykle ciekawych zagranicznych duetów. Jest także nasz lokalny akcent w postaci rodowitego przysuszanina Michała Koryckiego, który w parze z Mikołajem Krukiem triumfował przed rokiem – mówi Piotr Skiba, organizator ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2024.

– Turnieje Orlen Beach Volley Tour PKO Przysucha są bardzo atrakcyjnymi rozgrywkami, dlatego nie może zabraknąć w nich par kadrowych. Na szczęście turniej w Przysusze jest w dogodnym terminie dla większości naszych par, dlatego tak licznie możemy w nim uczestniczyć. Turniej w Przysusze jest wyjątkowy z kilku względów, a uczestnicy czują się naprawdę ważni. A dla kibiców oczywiście oprócz oglądania meczów na najwyższym poziomie jest szansa porozmawiać, czy nawet potrenować z byłymi reprezentantami Polski w siatkówce, czy siatkówce plażowej – mówi Jakub Szałankiewicz, były znakomity polski siatkarz plażowy, a dziś trener polskich kadrowiczów.

Dziką kartę w turnieju mężczyzn otrzymała para z Łotwy Samoilovs/Bedritis. Ten pierwszy to bardzo utytułowany siatkarz Aleksandrs Samoilovs, trzykrotny olimpijczyk, mistrz i wielokrotny wicemistrz Europy oraz triumfator światowych turniejów World Tour.

W turnieju siatkarek nie zabraknie świetnie grających w tym sezonie Małgorzaty Ciężkowskiej i Urszuli Łunio, które są rozstawione z numerem pierwszym. Turniejowa „dwójka” to ubiegłoroczne zwyciężczynie Karin Zolnercikova i Marketa Nausch z Czech. Kibice zobaczą również inne czeskie duety oraz dwójkę z Litwy. – Bardzo cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie naszym turniejem wśród par zagranicznych, bo to mocno podnosi poziom rywalizacji. Łotewski olimpijczyk Aleksandrs Samoilovs to klasa sama w sobie i jestem bardzo szczęśliwy, że będziemy mogli zobaczyć go w Przysusze – dodaje Skiba.

Organizatorzy, jak co roku, przygotowali bardzo dużo atrakcji pozaboiskowyc. Przy boiskach stanie wyjątkowe „Miasteczko Sportu”, które oferować będzie masę sportowych atrakcji, m.in. warsztaty siatkarskie, strefę Zumby i trampoliny, dmuchańce dla dzieci, gry wielkopowierzchniowe, strefę fitness, badmintona i tenisa stołowego, pokazy judo, a także strefy dietetyki i wsparcia psychologicznego. Oczywiście, najważniejszy będzie turniej główny z pulą nagród w wysokości 80 tysięcy złotych. – Wstęp na turniej jest bezpłatny i jestem przekonany, że warto do nas wpaść i świetnie spędzić czas. Bardzo dziękuję naszym sponsorom i partnerom, z PKO Bankiem Polskim na czele, oraz władzom województwa mazowieckiego – dodaje Skiba, a oprócz nagród finansowych najlepsze duety mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Eliminacje do turnieju głównego odbędą się w piątek. W sobotę rozpocznie się główna część turnieju, wspieranego przez PKO Bank Polski. Wielki finał kobiet przewidziano w niedzielę na godz. 16, finał panów na godz. 17, a oba kluczowe mecze poprzedzi stracie gwiazd (początek o godz. 15). Zagrają w nim m.in. Grzegorz Fijałek, jeden z najbardziej znanych w historii polskich siatkarzy plażowych, znani z występów w reprezentacji Polski i PlusLidze Paweł Zagumny, Jan Firlej, Dawid Konarski, Damian Wojtaszek i Jakub Bucki, a także gwiazdy innych dyscyplin – Iwona Niedźwiedź, Kuba Zawistowski, Paweł Zygmunt i legendarna postać polskiego boksu Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.