Igrzyska w Paryżu zagrożone?! Fekalia mogą zalać marzenia sportowców. Pomogą jedynie miliardy

Odwołano - zaplanowaną na piątek - sesję treningową mężczyzn. Przełożono sobotnie zawody pań. Ich rywalizacja na 10 km ma się odbyć dopiero w niedzielę. To miały być również kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Międzynarodowa federacja World Aquatics boi się brudu w Sekwanie. Zeszłoroczne zawody odbyły się nie w Sekwanie, a w Parc de la Villette w północnej części Paryża. Obecne badania stanu wody również nie są dobre...

Fekalia w Sekwanie to problem stary jak świat. Zmagano się z nim już podczas igrzysk w Paryżu w 1900 roku. Mocne opady powodują przepełnienie kanalizacji i przedostanie się brudów do rzeki, która zanieczyszcza jest bakteriami E. coli i Enterococcus.

By uratować sytuację - oczekuje się budowy basenu przelewowego. Ma zapobiegać zanieczyszczeniom, a jego budowa miałaby zostać zakończona przed początkiem następnego lata. Koszt? Kosmiczny, bo aż 80 miliardów euro. Jeśli pływackie zawody w Sekwanie zostaną odwołane, to organizatorzy igrzysk będą mieli spory problem do rozwiązania.