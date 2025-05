Koniec Maxiego Oyedele w Legii? Stały bywalec Ligi Mistrzów zainteresowany

To dla niej chce być królem

Maxi Oyedele dołączył do stołecznej drużyny latem ubiegłego roku, przechodząc z Manchesteru United. Na początku przygody z PKO BP Ekstraklasą pokazał się z dobrej strony, dzięki czemu szybko (i dosyć niespodziewanie) zaliczył debiut w kadrze.

Jego rozwój na chwilę zatrzymała kontuzja, po powrocie na boisko Oyedele ponownie zaczął prezentować wysoki poziom. Najwięcej pochwał dostał za występ w ćwierćfinale Ligi Konferencji przeciwko Chelsea.

Szachtar ma kryzys

Jak się okazuje, dobra postawa zawodnika nie przeszła bez echa wśród europejskich klubów. Z informacji, serwisu meczyki.pl wynika, że 19-letnim pomocnikiem poważnie zainteresowany jest Szachtar Donieck – jeden z czołowych klubów ukraińskiej Premier Ligi, który w ostatnich latach regularnie pokazywał się kibicom w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W tym sezonie jednak borykający się z problemami. Szachtar w lidze jest dopiero trzeci, to gwarantuje jedynie grę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Warto zaznaczyć, że kontrakt pomocnika zawiera klauzulę wykupu w wysokości sześciu milionów euro. Zgodnie z zapisami umowy, połowa tej kwoty – czyli trzy miliony – trafiłaby do Manchesteru United, który wcześniej był właścicielem karty zawodnika.

Eksperci wyceniają Oyedele na mniej

Dotychczas w sezonie 2024/2025 Oyedele wystąpił w 21 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę i nie zdobywając gola. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 1,5 miliona euro – co pokazuje, że kwota ewentualnego transferu znacząco przewyższa jego rynkową wartość, jednak może być odzwierciedleniem potencjału, jaki widzą w nim skauci Szachtara.

Dla Legii transfer może oznaczać pokaźny zastrzyk gotówki, a dla zawodnika – kolejną wielką szansę w karierze. Decydujące tygodnie dopiero przed nami.

