Jan Tomaszewski zabrał głos w sprawie negocjacji rosyjsko-ukraińskich. „Zelenski może sobie mówić, co chce!”

- Nie powinniśmy się obawiać. Wręcz przeciwnie, jest to kapitalne posunięcie. I Zelenski może sobie mówić, co chce. Z tą wojną trzeba skończyć! I Trump zobowiązał się do tego, że jeśli zostanie prezydentem, to postara się skończyć. Ci ludzie z Ukrainy mają wstać rano i nie obawiać się, że zaraz im bomba gdzieś pieprznie w dom. To nie jest wojna, to jest ludobójstwo! I to wszyscy żeśmy przez trzy lata tolerowali. To się musi zakończyć, czy komuś się podoba czy nie, czy ktoś będzie pokrzywdzony, czy nie. Ukraińcy i Rosjanie, którzy są po drugiej stronie, muszą zacząć żyć w spokoju. Jeśli ktoś doprowadzi do zakończenia tego ludobójstwa, to zasługuje na wielki szacunek – powiedział w youtubowym programie „Futbologia” na kanale „Super Express Sport” Jan Tomaszewski.