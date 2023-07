Jessica Ziółek otwarcie przyznała się do operacji plastycznej. To tę część ciała poprawiła była ukochana Milika, prawda wyszła na jaw

Jessica Ziółek była w związku z Arkadiuszem Milikiem zanim jeszcze osiągnęła pełnoletniość. Ona miała 17 lat, on 18 i przez długi czas wspólnie dojrzewali. Kobieta towarzyszyła piłkarzowi w rozwoju kariery, za czym szła też coraz większa popularność. Napastnik trafił do reprezentacji Polski, a także wyjechał zagranicę, gdzie związał się m.in. z Bayerem Leverkusen, Ajaxem Amsterdam i SSC Napoli. Im lepiej grał, tym więcej mówiło się o jego ukochanej. Ziółek stała się czołową polską WAGs, ale wieloletni związek w końcu dobiegł końca. Nie sprawiło to, że Ślązaczka na zawsze zraziła się do piłkarzy. Obecnie jest szczęśliwa u boku Miłosza Mleczki, bramkarza Znicza Pruszków, z którym zaręczyła się w zeszłym roku. Można powiedzieć, że Ziółek od podszewki poznała środowisko piłkarzy, co skłoniło ją do napisania książki "WAGs. Cała prawda o kobietach piłkarzy". Nie powinno tam zabraknąć najbardziej interesujących dla kibiców wątków, a takimi są m.in. operacje plastyczne i ich motywacje. Sama autorka w rozmowie z "Super Expressem" przyznała się do jednej z nich!

Jessica Ziółek przeszła operację plastyczną tej części ciała

- Zawsze marzyłam o tym, żeby zmniejszyć sobie nos i sobie ten nos zmniejszyłam. Nie widziałam przeciwwskazań. To był defekt na mojej twarzy i mi przeszkadzał. Jestem za tym, żeby kobiety to robiły, oczywiście z rozwagą i bez przekraczania granic - przyznała szczerze Ziółek podczas rozmowy z Przemkiem Ofiarą. Wielu kibicom często wydaje się, że operacje plastyczne są codziennością u partnerek piłkarzy.

- Kobiety piłkarzy oczywiście inwestują w swój związek. Każda kobieta chce dobrze wyglądać, jej marzeniem jest być idealną dla swojego faceta. Tutaj w grę wchodzą też pieniądze, więc dlaczego mają tego nie robić, jeżeli chcą coś zmodyfikować w swoim wyglądzie? - stwierdziła była ukochana Milika. - Wśród dziewczyn piłkarzy bardzo dużo jest też naturalnych kobiet. Są oczywiście też te przesadzone, szczególnie zagranicą. Są one mocno poprzerabiane, ale jeśli ich facet to akceptuje, to dlaczego nie? - dodała. Poniżej obejrzysz całą rozmowę z Jessicą Ziółek: