Kanadyjkarki na zgrupowaniu w Montemor-o-Velho. „Dziewczyny pływają coraz szybciej”

W grudniu ubiegłego roku władze Polskiego Związku Kajakowego oficjalnie zakomunikowały, że nowym trenerem seniorskiej reprezentacji kanadyjkarek będzie Mariusz Szałkowski. A w zasadzie nowym-starym trenerem, gdyż dla tego szkoleniowca jest powrót do pracy z kadrą narodową. W ostatnich latach Szałkowski pracował z Dorotą Borowską, najlepszą polską kanadyjkarką, a w maju zeszłego roku dołączyła do nich Sylwia Szczerbińska. Osada stworzona z obu zawodniczek bez większych problemów zdobyła kwalifikację olimpijską do Paryża, a następnie znakomicie spisała się na ME 2024 w węgierskim Szeged, gdzie wywalczyła srebrne medale na dystansie 200 i 500 metrów. Z kolei na igrzyskach osada C2 500 m z Borowską i Szczerbińską zajęła wysokie, piąte miejsce.

– One już wcześniej pływały ze sobą, dobrze się znają i dogadują, dlatego na pewno jest na czym budować i myśleć o przyszłości – zapewnia trener Szałkowski, który już w listopadzie był na obozie przygotowawczym z kanadyjkarkami. Obecne zgrupowanie w portugalskim Montemor-o-Velho, gdzie odbywa się wiele prestiżowych regat, jest już czwartym z nowymi podopiecznymi. – Czas do końca lutego to okres, kiedy chcemy zbudować bazę tlenową. Dziewczyny pokonują więc dużo kilometrów, ale już powoli zaczynają też coraz szybciej pływać. W tej grupie naprawdę tkwi potencjał, ale potrzeba nam czasu i paru cykli szkoleniowych, żeby go wydobyć – uważa szkoleniowiec.

W trwającym zgrupowaniu w Portugalii uczestniczy Borowska, której nie było z koleżankami na styczniowym, reprezentacyjnym obozie. Dalej jednak była aktywnie fizycznie, albowiem wzięła udział w campie treningowym grupy Gym Break.

– Czułam, że po igrzyskach moje ciało potrzebuje więcej odpoczynku niż zwykle. Wyjazd na ten obóz był zawsze moim marzeniem, a we wcześniejszych latach na przeszkodzie stawały przygotowania do sezonu. Naprawiłam swoje ciało, umysł i czuję, że dalej się poprawiam – opowiada Borowska, która nie ukrywa, że przedolimpijskie zamieszanie z zarzutem stosowania dopingu, a następnie ostatecznie oczyszczenie jej z zarzutu i przystąpienie w ostatniej chwili do udziału w igrzyskach w Paryżu kosztowało ją dużo zdrowia. – Bardzo dużo rzeczy wydarzyło się wówczas i nadal próbuję się po tym odnaleźć. Wpadłam w dołek psychiczny i nie mam wobec siebie presji wynikowej na ten sezon. Po dziewięciu latach ciężkich treningów i dwóch igrzyskach chciałabym znów cieszyć się sportem. Czuję wsparcie ze strony trenera Szałkowskiego, który dał mi przestrzeń na spokojnie dojście do siebie – dodaje Borowska.

Trener Szałkowski zaznacza, że trzeba podejść ze zrozumieniem do sytuacji Borowskiej. Jak przyznaje, dalej widzi u niej ogromne możliwości i liczy na jej starty w najważniejszych tegorocznych imprezach. czyli ME w Racicach i MŚ w Mediolanie. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest LOTTO.

– Ciężko wraca się na tor po dłuższym rozbracie od treningów czy rywalizacji. Mając na uwadze chęć startu w igrzyskach olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles, nie jest wskazane całkowite odpuszczenie sezonu. Jest kilka koncepcji, zastanawiamy się, jak wykorzystać potencjał Doroty w tym sezonie i być może stanie na tym, że priorytetem będzie dwójka z Sylwią, a starty w C1 200 m zejdą na dalszy plan – wyjaśnia Szałkowski, który od niedawna dysponuje większym sztabem szkoleniowym. Opiekę nad młodzieżową kadrą kanadyjkarek przejął Sławomir Maroński.

Zgrupowanie kadry kanadyjkarek w Montemor-o-Velho potrwa do 23 lutego.