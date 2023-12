Kanały TVP straciły sygnał! Widzowie TVP Sport zobaczyli to na swoich ekranach, w internecie krążą zdjęcia!

stwierdził to jasno

Telewizja Publiczna przestała nadawać. Poszczególne programy mediów TVP straciły swój sygnał, a wszystko na wskutek podjęcia decyzji przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego - Bartłomieja Sienkiewicza. O ile większość z wydawanych przez publicznego nadawcę programów straciła miejsce do nadawania, o tyle sygnał TVP Sport przegrał. O to, co zobaczyli widzowie stacji. W internecie pojawiły się zdjęcia.

TVP "zniknęło". O to, co zobaczyli widzowie TVP Sport

Sytuacja w mediach narodowych jest bardzo napięta. Po odwołaniu prezesów i rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, programy nadawane przez Telewizję Publiczną praktycznie "zniknęły". Niemniej, nie wszystkie. TVP Sport utrzymało swoje nadawanie i w trakcie, gdy strona internetowa TVP i cała ramówka przestała nadawać, oglądający sportową stację produkowaną przez TVP mogli zobaczyć na własne oczy mecz eliminacji mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze. W internecie zaczęły pojawiać się zdjęcia!

Na szczęście w całym zamieszaniu związanym z przepinaniem sygnałów nie ucierpiało TVP Sport, gdzie można oglądać wielkie zwycięstwo polskiej reprezentacji nad potężnymi Wyspami Owczymi ❤️ pic.twitter.com/62WbyFoame— Rafał Ś. (@rafal016) December 20, 2023