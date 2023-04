Karolina Szostak pokazała zdjęcie z mamą. Wylała się fala krytyki na temat jej wyglądu

Choć Karolina Szostak od lat pojawia się na sportowych antenach Polsatu, to prawdziwa popularność przyszła, gdy dziennikarka postanowiła zmienić całe życie. Przez długie miesiące poświęcała się restrykcyjnej diecie oraz ciężkim ćwiczeniom. Z tygodnia na tydzień można było dostrzegać jej przemianę aż w końcu jej figura wreszcie spełniła jej oczekiwania. Dziennikarka poczuła się doskonale w swoim ciele i wielokrotnie w wywiadach opowiadała o drodze do wymarzonej sylwetki. Zyskała ogromną rzeszę fanów, do których dociera za pośrednictwem Instagrama. Niestety, jak to w internecie bywa, obok wsparcia pojawiają się często również głosy krytyczne. Tak było w przypadku nowego zdjęcia z ukochaną mamą.

Karolina Szostak z mamą

Karolina Szostak chętnie dzieli się przemyśleniami i chwilami z życia prywatnego z fanami. Dzięki temu prezenterka ma coraz lepszy kontakt z obserwującymi na Instagramie. Jednak nowa fotka z mamą - panią Marylą Szostak - wzbudziła mieszane uczucia. Pojawiły się oczywiście głosy wsparcia i otuchy oraz wielki podziw dla pań. Przy tym jednak można również znaleźć opinie krytyczne, dotyczące przede wszystkim wyglądu mamy dziennikarki zaprezentowanego na fotografii.

Mama Karoliny Szostak krytykowana w internecie

Niestety, internet często przynosi przykre słowa. Tym razem ofiarą takich padła mama Karoliny Szostak. Fanom nie do końca do gustu przypadła różowa, obfita marynarka. "Piękna kobieta w paskudnej marynarce" - czytamy w słodko-gorzkiej opinii jednego z internautów. "Dłoń w różowej bluzkę zniknęła" - dodał kolejny z obserwujących konto Karoliny Szostak na Instagramie.