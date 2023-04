Wielka radość u Agnieszki Radwańskiej. Tego już nie mogła ukryć, fani zachwyceni

Petra Kvitova wprost o dopuszczeniu rosyjskich tenisistek do Wimbledonu. Nie tylko Iga Świątek wspiera Ukrainę

Agnieszka Radwańska nawet po zakończeniu sportowej kariery nie straciła zainteresowania swoją osobą ze strony fanów. Kibice, którzy przez lata wspierali krakowiankę na kortach całego świata, wciąż są ciekawi, co u niej słychać. Isia wychodzi im naprzeciw, publikując zdjęcia z prywatnego życia na Instagramie. Choć nie robi tak często, jak inne gwiazdy, to zazwyczaj pokazuje coś, czym przykuwa uwagę dodatkowo. Tym razem na jej twarzy malował się ogromny uśmiech i trudno się temu dziwić. Na jednej z fotek widać bowiem przesłodkiego malucha. Takie stworzenie nawet u osób z kamieniem zamiast serca wywołałoby tylko najcieplejsze uczucia. Takie zadowolone wydanie Radwańskiej zdecydowanie przypadło do gustu fanom.

Nowe zdjęcia Radwańskiej. Wielka radość

Niektórzy Polacy zdążyli już zapomnieć jak to jest, gdy na dworze robi się cieplej. W zasadzie od listopada do marca przeżywaliśmy zimę. Pierwsze zdecydowanie dodatnie temperatury i słoneczne dni wywołały uśmiech na twarzy Radwańskiej. Była tenisistka powitała wiosnę, publikując wpis i zdjęcia na Instagramie. Jej radość z otaczającego świata spotęgował przesłodki piesek, którego widać na jednym ze zdjęć. Agnieszka Radwańska patrzy na nim na czworonoga i nie może przestać się śmiać!

Fani cieszą się z Radwańską

Agnieszka Radwańska dzięki swojemu wielkiemu tenisowemu talentowi zaskarbiła sobie sympatię milionów kibiców na całym świecie. Jej uśmiech udziela się każdemu z nich. "Przepiękne zdjęcia" - skomentował jeden z obserwujących. "Dużo uśmiechu cały czas" - życzył kolejny. "Udanego weekendu" - dodała kolejna fanka. Co ciekawe, wydało się także, że piesek ze zdjęcia nie należy do Radwańskiej, ale jej znajomej. Opowiedziała o tym sama zainteresowana, odpisując na pytanie Karoliny Woźniackiej.