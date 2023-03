Rosyjscy i białoruscy tenisiści na Wimbledonie. Władze turnieju stawiają trzy warunki

Aryna Sabalenka za burtą Miami Open! To świetny wynik dla Igi Świątek!

W zeszłym sezonie tenisiści z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z Wimbledonu. Zostało to źle odebrane przez ludzi decyzyjnych w WTA i ATP. Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju zostali ukarani finansowo, a startującym graczom postanowiono nie przyznawać punktów za turniej. W tym roku ma być inaczej, bowiem zawodnicy z tych krajów dostali „zielone światło” na występ na kortach All England Clubu. Muszą jednak spełnić kilka warunków.

- Dalej zdecydowanie potępiamy nielegalną inwazję Rosji i w pełni wspieramy Ukrainę. To była bardzo trudna decyzja, ale nie podjęliśmy jej pochopnie. Podjęliśmy ją, uwzględniając to, jak mogą czuć się Ci, na których ta decyzja wpłynie najbardziej - zapewnił Ian Hewitt, prezes All England Lawn Tenis & Croquet Club (AELTC).

Najważniejszym warunkiem, dzięki któremu rosyjscy i białoruscy tenisiści mogą przystąpić do Wimbledonu jest wyrzeknięcie się flagi. Mogą zagrać tylko i wyłącznie pod neutralną flagą. Organizatorzy trawiastego turnieju wielkoszlemowego przygotowali specjalny formularz, w którym zawodnicy i zawodniczki muszą zakreślić trzy punkty:

- Zgoda na brak reprezentowania Rosji na Wimbledonie

- Deklaracja o nieotrzymywaniu finansowania z Rosji

- obietnica nie manifestowania wsparcia dla wojny, reżimu i polityków

Jakiekolwiek złamanie wyżej wymienionych zasad skutkuje wyrzuceniem z turnieju i kara finansowa. Jeśli najlepsi tenisiści z Rosji i Białorusi spełnią te wymagania, to w Londynie zobaczymy m.in. Daniiła Miedwiediewa, Andrieja Rublowa, Darię Kasatkiną i wiceliderkę WTA Arynę Sabalenkę.

