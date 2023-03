Igę Świątek czeka bardzo trudny okres. Złowieszcza opinia legendy tenisa, rywalki tylko na to czekają

Co dolega Idze Świątek? Ważne słowa lekarza, mogło dojść do dramatu?

Iga Świątek przyzwyczaiła polskich kibiców do serii zwycięstw. Tak było w poprzednim sezonie, gdzie przez kilka miesięcy tenisistka była nie do pokonania i została niekwestionowaną liderką kobiecego tenisa. Wydawało się, że taki stan rzeczy może potrwać i przełoży się na obecny sezon. Jednak w ostatnich tygodniach Świątek nie dominuje już tak w turniejach, jak miało to miejsce w środku 2022 roku.

Od początku roku Świątek przegrała już pięć spotkań, a jej prawdziwym koszmarem staje się Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu w ostatnich trzech bezpośrednich rywalizacjach trzykrotnie ograła liderkę rankingu WTA. Martina Navratilova, legenda kobiecego tenisa uważa, że początek sezonu jest sygnałem, że rywalki pomału rozszyfrowują Świątek i kolejne miesiące mogą być dla niej trudne.

- W tym roku miała kilka czkawek i być może nie poszło jej tak dobrze, jak by sobie tego życzyła. Rywalki to czują - oceniła Czeszka cytowana przez portal yardbreaker.com. - Kiedy widzą, jak inne zawodniczki pokonują Igę lub sprawiają jej kłopoty, myślą: "Dlaczego nie ja?". To daje im pewność siebie, więc teraz Idze będzie ciężko - oceniła 66-letnia legenda.