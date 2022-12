Klimatyzowane stadiony w Katarze to pikuś przy tym pomyśle! Teraz celują w igrzyska, takiego maratonu jeszcze nie było

Wzmocnieniem oferty Kataru ma być "maraton z klimatyzacją". Saud Abdulaziz Abdul Ghani (znany także jako Dr. Cool) czyli inżynier, który zaprojektował chłodzenie piłkarskich stadionów w czasie mundialu uważa, że jest to możliwe. Według naukowca Katar już zaprezentował możliwości technologiczne na mundialu i może z powodzeniem powtórzyć ten wyczyn w ramach igrzysk. Infrastruktura turnieju piłkarskiego z udziałem 32 krajów spotkała się z przychylną oceną, nawet jeśli Katar jest krytykowany za łamanie praw człowieka i dyskryminację osób LGBT+, a wysokie letnie temperatury zmusiły FIFA do zmiany daty turnieju.

Kolejna wielka impreza w Katarze

Doha była jednym z miast ubiegających się o igrzyska olimpijskie w 2016 i 2020 roku, a jej przedstawiciele sportowi już ogłosili rozpoczęcie nowego projektu olimpijskiego, wykorzystując mistrzostwa świata jako odskocznię. Bogate państwo Zatoki Perskiej zorganizowało również MŚ w piłce ręcznej 2015 i MŚ w lekkiej atletyce 2019. W styczniu 2024 będzie gospodarzem MŚ w pływaniu, a w przyszłym roku Pucharu Azji w piłce nożnej. Wspomniana lekkoatletyczna impreza odbyła się na klimatyzowanym stadionie Khalifa. Ale z powodu upału w ciągu dnia maraton kobiet rozpoczął się o północy i tylko 40 z 68 biegaczek go ukończyło, gdyż temperatura wzrosła powyżej 30 stopni Celsjusza.

Igrzyska 2036 na przełomie listopada i grudnia?

Władze Kataru sygnalizują, że igrzyska olimpijskie wzorem piłkarskiego mundialu także mogłyby zostać przesunięte na listopad-grudzień. Pierwsza olimpiada w historii odbyłaby się w kraju arabskim. W stołecznej dzielnicy kulturalnej Katara są już klimatyzowane ulice, a Katar ma 1,1-kilometrową klimatyzowaną ścieżkę do joggingu w parku miejskim. Według doniesień medialnych trasa maratonu olimpijskiego może być również specjalnie chłodzona. Dr. Cool z Uniwersytetu w Katarze powiedział, że można zbudować klimatyzowaną trasę do maratonu. - Jest to wykonalne i możliwe. Pod względem inżynieryjnym wszystko jest możliwe - przyznał. Naukowiec spędził 13 lat pracując nad systemem chłodzenia stosowanym na siedmiu z ośmiu stadionów mundialu. Piłkarze i kibice w trakcie meczów przebywają w temperaturze około 21 stopni Celsjusza. Podczas gdy krytycy twierdzą, że to marnowanie energii, Saud odpowiada, że energia słoneczna Kataru z nawiązką to rekompensuje.

