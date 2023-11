Krzysztof Stanowski podjął ważną decyzje! Jeden z założycieli Kanału Sportowego nie mógł postąpić inaczej

W niedziele w hotelu Arłamów odbyło się "Zebranie Zarządu", na którym zawsze były poruszane sprawy "Kanału Sportowego", albo ciekawe sytuacje ze świata sportu. Tomasz Smokowski, Mateusz Borek i Michał Pol spotkali się kolejny raz, jednak nie zabrakło tematu Krzysztofa Stanowskiego, który jakiś czas temu ogłosił, że to koniec jego przygody z "Kanałem Sportowym". Oczywiście wielokrotnie fani jednego z największych projektów na portalu "Youtube", cały czas dopytywali o brak jednego z "Mejwenów". Podczas wcześniej wspomnianego zebrania, Borek wypowiedział się na ten temat. - Przepraszam bardzo, kim jest teraz dla Kanału Sportowego Krzysztof Stanowski, żeby następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowskim - rozpoczął znany komentator.

Krzysztof Stanowski założył nowy kanał! Dziennikarz zaapelował o wsparcie

Wszyscy tylko czekali, aż Stanowski podejmie odpowiednie kroki i stworzy coś swojego. Nie trzeba było na decyzję dziennikarza długo czekać i poinformował o nowym projekcie na jego "Instastories". - To jest ten moment, gdy chciałem was bardzo grzecznie poprosić o zostawienie suba na moim nowym kanale, ten kanał będzie się nazywał "Kanał Zero" i wbrew temu, co niektórzy sądzili, albo mówili, opowiadali, nie będzie to moja żadna solowa działalność. Będzie to kanał tworzony przez grupę fantastycznych osób, na szczegóły przyjdzie czas. Natomiast myślę z ekscytacją o tym co nadchodzi, gdyż jest to tak dzisiaj mi się przynajmniej wydaje najfajniejszy projekt, jaki kiedykolwiek sobie wymyśliłem - powiedział w nagraniu Stanowski.