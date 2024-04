Krzysztof Stanowski wywołał olbrzymie poruszenie! Otrzymał specjalną przesyłkę. Natychmiast pokazał, co znajdowało się w środku

Biegła do Leo Messiego po spełnienie marzeń! Wymowna reakcja legendarnego Argentyńczyka, zachował zimną krew

Pod koniec 2019 roku czterech dziennikarzy: Mateusz Borek, Tomasz Smokowski, Michał Pol oraz Krzysztof Stanowski wspólnie podjęli decyzję o założeniu "Kanału Sportowego". Przez niespełna cztery lata projekt na platformie "YouTube" zdobył ogromną popularność, a głównym źródłem oglądalności był format "Hejt Park", w którym pytania prowadzącemu oraz gościom mogli zadawać widzowie dzwoniący do studia. Rzesza fanów "Kanału Sportowego" liczyła na coraz to większe inicjatywy ze strony właścicieli, jednak 13 października 2023 roku doszło do rozłamu.

Były redaktor m.in. "Przeglądu Sportowego", czy "Dziennika" postanowił stworzyć coś na własną rękę, dlatego przez wiele miesięcy ciężko pracował nad nowym projektem, jakim jest "Kanał Zero".

Stanowski bez wątpienia rozpoczął pracę w "Kanale Zero" z wysokiego C. Dziennikarz stworzył wiele wartościowych formatów, które w większości nie opierają się na tematach czysto sportowych. Fani 41-latka mogli w jego nowym projekcie zobaczyć takie rozmowy jak ta z: Andrzejem Dudą, Krzysztofem Bosakiem, czy aktorem i prezenterem telewizyjnym Karolem Strasburgerem. Oczywiście są to tylko nieliczne programy projektu, który został założony przez Stanowskiego 1 lutego 2024 roku.

Aktualnie "Kanał Zero" ma na swoim koncie 1,07 mln subskrybentów, a na pewno to nie koniec. Stanowski w mediach społecznościowych pochwalił się specjalną nagrodą, podpisując post "Dostałem przesyłkę z Youtube'a. Złote, a skromne". Dziennikarz zrobił zdjęcie ze złotym przyciskiem z platformy "YouTube".