Kto wystąpi w Super Bowl? Gdzie oglądać Super Bowl 2023 transmisja w Polsce? Kto gwiazdą? Jakie zespoły zagrają w Super Bowl 2023?

Super Bowl 2023 transmisja w Polsce. Gdzie oglądać? Kto wystąpi?

Taka noc jest tylko raz w roku! Przed nami Super Bowl 2023! Wielkie święto futbolu amerykańskiego przykuwa uwagę kibiców z całego świata - i nic dziwnego. To prawdziwe show połączone ze znakomitym widowiskiem sportowym. Przed nami pasjonujące godziny w środku nocy, ale pewnym jest, że dla Super Bowl 2023 warto jest zarwać noc. Kto wystąpi w tegorocznym finale ligi NFL? O Super Bowl zagrają Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Droga do walki o tytuł nie była usłana różami, ale zwieńczeniem walki w play-offach będzie najważniejszy mecz sezonu. Miliony fanów będą trzymały kciuki za zespół dowodzony na boisku przez Patricka Mahomesa, czyli największą gwiazdę ligi. To on otrzymał tytuł najbardziej wartościowego zawodnika całego sezonu. Czy podczas Super Bowl 2023 pokaże, że rzeczywiście zasłużył na ten tytuł?

Emocjonujący finał NFL i wspaniały koncert. W tym roku na Super Bowl rządził rap, wyjątkowy gest Eminema

NFL: Drabinka play-offów. Tak wyglądała droga do Super Bowl 2023

Kansas City Chiefs - Jacksonville Jaguars 27:20

Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals 23:20

Philadelphia Eagles - New York Giants 38:7

Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers 31:7

Kto wystąpi w tegorocznym Super Bowl 2023 w koncercie?

Super Bowl to nie tylko znakomite popisy najlepszych zawodników na boisku, ale także reklamy, które w kolejnych dniach obiegają cały internet, czy koncert gwiazd w przerwie. Kto wystąpi w tym roku? Gwiazdą Super Bowl Half Time Show będzie wybitna piosenkarka Rihanna. Czy dorówna show, które w ostatnich latach robili m.in. raperzy Snopp Dogg, Dr Dre i Eminem czy artystki Jennifer Lopez i Shakira? Przekonamy się w nocy z 12 na 13 lutego.

Sonda W jaki sposób będziesz oglądać Super Bowl 2023? W telewizji Na komputerze Na smartfonie

Super Bowl 2023: Gdzie transmisja w Polsce?

Super Bowl 2023 będzie transmitowane w Polsce za pośrednictwem otwartej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Początek zmagań w Super Bowl Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles będzie można obejrzeć od godziny 00:30.