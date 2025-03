Vanessa Trump ma 47 lat, przez 13 lat była żoną Donalda Trumpa juniora, syna obecnego prezydenta USA. Para ma pięcioro dzieci, ale związek zakończył się rozwodem w 2018 roku. W niedzielę (23 marca) 49-letni Tiger Woods opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z Vanessą. „Miłość unosi się w powietrzu, a życie jest lepsze, gdy jesteś u mojego boku! Czekamy na naszą wspólną podróż przez życie. Bylibyśmy jednocześnie zobowiązani za nieingerowanie w prywatność bliskich naszemu sercu osób”.

Portal BBC zastanawia się, co skłoniło Woodsa do publicznego ogłoszenia nowiny o związku z byłą synowa Trumpa. Jednak plotki o ich związku nasilały się i pojawiały w kolorowych magazynach w ostatnich tygodniach i być może chodziło o ich ostateczne przecięcie.

Woods bohaterem skandalu seksualnego

Woods, który wygrał 15 najważniejszych mistrzowskich turniejów golfa, znany jest z dużej ostrożności w kwestii ujawniania szczegółów swojego życia osobistego. To pokłosie skandalu seksualnego, w jaki się wplątał w trakcie swojego małżeństwa. Ujawnienie licznych romansów i głośne rozstanie z małżonką Elin Nordegren zaszkodziło jego karierze i zepsuło jego wizerunek w opinii publicznej.

Woods szukał potem pomocy w klinice leczenia uzależnień seksualnych. Rozwiódł się w 2010 roku, po sześciu latach związku małżeńskiego.

Słynny golfista ma dwójkę dzieci ze związku z Nordegren, a amerykańskie media podają, że uczęszczają one do tej samej szkoły co dzieci Vanessy Trump.

Vanessa Trump była żoną najstarszego syna prezydenta i podczas pierwszej kadencji prezydenckiej swojego teścia brała udział w wielu oficjalnych uroczystościach państwowych. Z kolei Woods grywał w golfa z prezydentem Trumpem przy kilku okazjach, między innymi w ubiegłym miesiącu. Trump uwielbia ten sport i jest właścicielem ponad tuzina pól golfowych.

W lutym Woods wziął udział w spotkaniu z Trumpem i szefami organizacji zarządzającej zawodowym golfem – Professional Golfers' Association (PGA) w Białym Domu. Rozmawiano na temat przyszłości turniejów i kooperacji z ligą arabską. W 2019 roku Woods otrzymał z rąk Trumpa Prezydencki Medal Wolności.

Woods wcześniej spotykał się wybitną amerykańską narciarką alpejską Lindsey Vonn i Ericą Herman, byłą menedżerką swojej restauracji.