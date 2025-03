Nowy nabytek Haalanda to prawdziwy potwór na kołach. To ultrarzadki model, którego wyprodukowano jedynie w liczbie 250 egzemplarzy. Potrafi się rozpędzić do ponad 445 km na godzinę! Jak podaje „The Sun”, Haaland połączył siły z miliarderem i kolekcjonerem samochodów, Ole Ertvaagiem (posiadaczem karnetu na mecze City), aby zdobyć wyjątkowy pojazd. Bugatti Tourbillon, następca kultowego Chirona, został zaprezentowany w 2024 roku i wyróżnia się charakterystycznymi drzwiami typu "skrzydła motyla".

Haaland musiał dopłacić za dodatki i... podatki

Bazowa cena Tourbillona to „tylko” 3,2 mln funtów, ale Haaland, jak się okazuje, musiał sięgnąć głębiej do kieszeni. A to ze względu na surowe przepisy dotyczące emisji spalin w Norwegii. Piłkarz planuje też wyposażyć swój nabytek w szereg indywidualnych dodatków, aby jego samochód jeszcze bardziej się wyróżniał.

Źródło bliskie Haalandowi zdradziło portalowi „The Sun”:

Podatki podniosą koszt samochodu do 4 milionów funtów, pod warunkiem że zostanie zarejestrowany na czas. Ale koszt nie jest przeszkodą dla tak bogatych ludzi jak Haaland, a on pokocha możliwość prowadzenia swojego Bugatti podczas podróży do domu. To naprawdę niesamowity samochód zarówno pod względem wyglądu, jak i osiągów, a jedyne pytanie, jakie pozostaje, to czy zostanie dostarczony w błękitnych barwach Man City.

Oto kolekcja aut Haalanda

Haaland może się ponadto pochwalić imponującą flotą luksusowych aut, to m.in. Mercedes AMG, Ferrari Monza SP2, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover Sport i Audi RS6 Avant Quattro, czy Porsche 911 GT3 za 200 000 funtów.

Na pewno nie ma najmniejszych problemów z finansowaniem tak drogich zakupów. W styczniu podpisał nowy, 10-letni kontrakt z ManCity wart 500 000 funtów tygodniowo. Do tego dochodzą wpływy z praw do wizerunku i inne bonusy.