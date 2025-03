Sceny!

Matty Cash wyszedł z hotelu i został otoczony. Co za sceny z udziałem reprezentanta Polski [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Matty Cash wrócił po roku do reprezentacji Polski i przygotowuje się do meczu z Litwą. Piłkarz angielskiej Aston Villi jest w świetnym nastroju i uśmiechnięty wybrał się z kolegami z reprezentacji do kina. Ten uśmiech sprawił, że wokół Casha od razu pojawił się wianuszek fanek.